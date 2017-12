CEU/Zona Norte amplia oferta de empréstimos de quadras e artigos esportivos

Devido ao período de férias das oficinas oferecidas gratuitamente à população, o Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel “Adelmir Romualdo de Oliveira” (CEU/Zona Norte) aumentou a oferta de empréstimos das quadras coberta e de areia. Até o fim de janeiro, estarão disponíveis 320 agendamentos, de até uma hora e meia por grupo, para cada equipamento. A reserva é feita na secretaria do local, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, aos sábados, das 11h às 20h, e aos domingos, das 10h às 19h.



De acordo com o coordenador-geral do espaço, André Noronha, para que haja rotatividade de grupos e pessoas usando os locais, foram criadas duas regras: cada grupo só pode realizar o agendamento de, no máximo, dois horários por mês, e a marcação só pode ser feita para até uma semana depois. “Ou seja, se a pessoa vai até a secretaria do CEU hoje para agendar, ela tem que escolher algum horário disponível nos próximos sete dias”, explicou.



O CEU oferece, também, sem custo, material para a realização de atividades, como bolas de basquete, vôlei e futsal, redes, raquetes, entre outros. Para utilizá-los, é preciso deixar documento de identidade na secretaria durante o uso. Já para a mesa de tênis, não é necessário o agendamento. Por ser uma atividade dinâmica, o tempo de uso é determinado de acordo com a duração da partida. De acordo com dados fornecidos pela coordenação do Centro de Artes e Esportes, atualmente, são cerca de 80 empréstimos diários da mesa para a comunidade, incluindo rede, raquete e bolinhas. O local promove também, trimestralmente, os “desafios de tênis de mesa”, para integrar os frequentadores do CEU, que demonstram grande interesse pela modalidade.



O CEU/Zona Norte oferece outros espaços para lazer e prática de atividades físicas que não precisam de agendamento prévio, como academia ao ar livre, pistas de skate e de caminhada e parquinho. O equipamento urbano está localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, nº5.899, bairro Benfica.

Fonte: Assessoria