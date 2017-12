PC apresenta suspeito de ter cometido quatro assaltos em menos de 48 horas

A Polícia Civil (PC) apresentou na manhã dessa quarta-feira, 20, dois suspeitos de terem cometido vários roubos em Juiz de Fora. De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, Rafael Gomes, a equipe de investigadores tem feito o cruzamento de dados para reunir os crimes cometidos pelos mesmos autores.



“Os investigadores têm feito o levantamento dos delitos praticados da mesma forma e por autores que possuem as mesmas características. Sendo assim, é feito o cruzamento de dados para identificar os autores”, afirmou o delegado.



Um dos suspeitos apresentados, de 31 anos, cometeu cinco assaltos à mão armada no mês passado, totalizando oito vítimas, em menos de 48 horas. “No dia 15 de novembro, ele roubou um pedestre no bairro Barbosa Lage, zona Norte. No dia 28, o suspeito assaltou uma padaria no bairro Jóquei Clube, na mesma região, e rendeu duas pessoas após o crime. E no dia seguinte, ele assaltou dois frentistas no bairro Mariano Procópio, zona Nordeste, e duas jovens no bairro Industrial, zona Norte”, relatou Gomes.



O suspeito foi preso no dia 29 de novembro. Ele foi perseguido e caiu com uma motocicleta furtada. “Além de responder pelos cinco roubos, o infrator também será indiciado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A moto, que foi apreendida com ele no dia 29, além de ser produto de furto, também estava com a placa adulterada. No dia anterior, a Polícia Militar já tinha ido a casa dele no Parque das Torres e apreendido outra moto furtada”, pontuou.



O segundo infrator apresentado nessa quarta é um jovem de 22 anos. Ele teria roubado um motoboy no bairro Santo Antônio, zona Sudeste, no dia 30 de abril. “Ele já estava preso, pois foi identificado pelas imagens do circuito de segurança de uma casa lotérica assaltada em junho no bairro Nova Era, zona Norte”, disse Gomes.



Os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora (Ceresp-JF) e estão à disposição da Justiça.