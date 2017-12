Campanha de Natal arrecada produtos de higiene para pacientes da “Casa São Camilo de Lelis”

A campanha de Natal organizada pela “Casa São Camilo de Lelis” chega a mais uma edição. O objetivo é arrecadar produtos de higiene pessoal, que irão beneficiar os pacientes da entidade. A comunidade está convidada a participar, seja doando produtos ou disponibilizando um ponto de coleta.



Sabonete, shampoo, condicionador, creme dental, escova de dente, desodorante e papel higiênico são alguns dos produtos que podem ser doados. Eles precisam ser novos, além de estarem dentro do prazo de validade. Ao longo dos próximos meses, todo o material arrecadado será utilizado pelos pacientes da instituição, conforme sua necessidade e período de internação. “É uma ação muito importante que ajuda a Casa e mobiliza as pessoas que querem ajudar. Traz grandes benefícios para todas as partes envolvidas”, afirma a diretora administrativa, Marilda Bellini.



Quem quiser colaborar com a campanha, pode deixar a doação na sede da instituição, localizado na Rua José Nunes Leal, nº42, bairro Santa Luzia, zona Sul, ou entrar em contato pelo telefone (32) 3234-1676. “Ficamos muito felizes em receber ajuda, principalmente nesta época do ano. A dispensa fica abastecida, com produtos de higiene, limpeza, alimentos, o que nos ajuda até o meio do próximo ano”, reforça Marilda.

SOBRE A CASA "SÃO CAMILO DE LELIS"



Fundada em outubro de 1971, a entidade filantrópica tem o objetivo de levar conforto e alegria para pessoas em situação de rua, que necessitam de cuidados. Atualmente, 22 idosos estão internados, recebendo suporte médico e assistencial. A instituição possui ainda fila de espera, com cerca de 80 nomes cadastrados.



“Nossa proposta é atender os moradores de rua, pessoas que foram abandonadas ou que as famílias não têm condições de cuidar. Em alguns casos, elas estão realizando tratamento contra o vício em álcool e drogas, chegam e não sabem quando vão sair. Temos moradores que já estão aqui há 15 anos, que dependem do apoio de outras pessoas”, diz Marilda.



A Casa conta com o trabalho de 16 profissionais contratados e cerca de cem voluntários que ajudam nas demandas. A instituição é mantida com doações. “Vivemos de doações, tanto materiais quanto financeiras. Voluntários que queiram trazer momentos de conforto e alegria aos nossos moradores também são muito bem-vindos. O intuito é abrir as portas para que todos conheçam”, reitera.