Conselho Municipal de Assistência Social abre inscrições para representantes

Nesta segunda-feira, 11, está aberto o período de inscrições para o “11º Processo de Escolha dos Representantes da Sociedade Civil”, que definirá a composição do Conselho Municipal de Assistência Social de Juiz de Fora (CMAS/JF) para o biênio fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020. Serão aprovados 13 representantes titulares, sendo quatro de entidades prestadoras de serviços socioassistenciais; três de organizações de usuários da Assistência Social; quatro dos conselhos regionais e dois de trabalhadores da área e seus suplentes. As entidades e organizações que desejarem participar como candidatas deverão se habilitar até o próximo dia 18, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, nos dias úteis, na secretaria executiva do CMAS/JF, na Rua Halfeld, nº450, 7º andar, Centro.



O CMAS/JF tem a função de estabelecer diretrizes a serem observadas no Plano Municipal de Assistência Social, aprovar as políticas do setor e gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, fiscalizando a movimentação e aplicação de recursos. Para a inscrição, os interessados devem ficar atentos às especificações do regulamento, respeitando dia, horário e documentação exigida para cada perfil de candidato e vaga a ser disputada.

Fonte: Assessoria