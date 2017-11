Adolescente fica ferido após carro onde estava ser atingido por tiro no bairro Progresso

Um adolescente de 16 anos sofreu uma fratura exposta no cotovelo esquerdo após o carro onde estava ser atingido por um tiro na noite desse domingo, 19, no bairro Progresso, zona Leste. De acordo com informações do registro de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que passava pela Rua Augusto Stoppa quando uma motocicleta parou paralelamente ao veículo no qual estava. Segundo o adolescente, ele ouviu o carona da moto gritar para o motorista "perdeu, perdeu" e, em seguida, efetuar um disparo de arma de fogo. Os autores fugiram sentido centro.



A vítima não soube precisar se o ferimento em seu cotovelo foi causado pelo projétil ou pelos estilhaços do vidro. Ele foi socorrido por terceiros e levado ao Hospital de Pronto Socorro, onde passou por cirurgia. O adolescente não corre risco de morte.



Sobre a possível motivação do fato, bem como quem seria o possível alvo dos autores, o adolescente especificou como sendo um menor que estava no interior do veículo.



Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito foi encontrado.