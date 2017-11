Batida frontal entre carros deixa uma pessoa morta e cinco feridos graves na BR-116

Uma mulher morreu e cinco pessoas ficaram gravemente feridas vítimas de uma violenta batida frontal entre um automóvel GM Celta e um VW Gol na manhã desta segunda-feira, 20, no km 755, em Leopoldina. O acidente mobilizou Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e três equipes do Samu.



De acordo com informações da PRF, o Gol - placas de Leopoldina - seguia de Recreio para Leopoldina, com cinco ocupantes, e uma passageira morreu. Já o Celta, emplacado em Cataguases, trafegava daquela cidade para Muriaé, apenas com seu condutor, de 38 anos.



Os feridos receberam os primeiros socorros no local do acidente e foram levados pelo Samu para atendimento médico na Casa de Caridade Leopoldinense.



Após o trabalho da perícia da Polícia Civil (PC), o corpo da passageira que perdeu a vida foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina.



Chovia no momento da colisão e as causas do acidente serão apuradas.

Fonte: Rádio Muriaé