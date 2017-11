Suspeito de abusar sexualmente da companheira é preso no Vila Esperança II

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na última terça-feira, 14, um homem de 48 anos, suspeito de estuprar a companheira, de 42 anos, e de descumprir duas medidas protetivas.



O suspeito foi preso em uma oficina, no Bairro Vila Esperança II, Zona Norte da cidade, em virtude de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça a pedido da titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Delegada Ione Maria Moreira Dias Barbosa.



De acordo com a Delegada Ione Barbosa, já havia um inquérito instaurado em 2015, por estupro, em que o investigado havia sido indiciado. No final de 2016, ao ser ouvido em outro inquérito, ele foi preso em flagrante por coação no curso da investigação.



“Ele coagia a vítima a falar algo que o favorecesse. Foram três inquéritos e duas medidas protetivas e, no último sábado, dia 11, ele voltou a estuprar e a agredir a companheira na Zona Norte e solicitamos pela prisão preventiva dele”, explicou, complementando que ele ameaçava a companheira de morte. “Também coagia, dizia que não era para ela falar, persuadindo-a a desistir de levar à frente a ação criminal”, concluiu a Delegada.



O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. Ele vai responder por descumprimento de medidas protetivas, ameaça de morte, cárcere privado, agressão física - entre elas, tentativa de estrangulamento e asfixia -, e estupro em continuidade delitiva, utilizando meios violentos.

Fonte: Assessoria