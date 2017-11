Seguem abertas as inscrições para etapa final do Plano Estadual do Livro

Estão abertas as inscrições para a Etapa Final do Fórum Técnico Semeando Letras - Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Os interessados podem se inscrever até às 15h do dia 21 de novembro (terça-feira), no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).



O evento, que acontece de 22 a 24 de novembro, é realizado em parceria entre a ALMG e o Governo de Minas Gerais, por meio das Secretarias de Estado de Cultura e de Educação. O objetivo é avaliar propostas do Estado e apresentar contribuições da sociedade civil para a elaboração do Plano Estadual do Livro.



A programação do primeiro dia será composta por três painéis: um primeiro sobre leitura cidadã, democratização do acesso e valor simbólico do livro; um segundo, sobre o livro e o leitor; e um terceiro sobre cadeia produtiva e criativa do livro.



Os participantes optaram por não incluir a palestra magna, tradicionalmente feita em eventos dessa natureza, para privilegiar o debate entre expositores dos painéis temáticos e público.



O segundo dia de programação se estrutura em torno de quatro grupos de trabalho:

Grupo 1: Democratização do acesso



Grupo 2: Fomento à leitura e à formação de mediadores



Grupo 3: Valorização institucional da leitura e de seu valor simbólico



Grupo 4: Desenvolvimento da economia do livro

Fechando o evento, no terceiro e último dia, o destaque fica para a aprovação e priorização das propostas, a eleição do comitê de representação que vai acompanhar os trabalhos após o evento, além da entrega do documento de propostas ao presidente da ALMG.

SERVIÇO

Etapa final do Fórum Técnico Semeando Letras - Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas

Data: 22 a 24/11/2017 (quarta a sexta-feira)

Local: Auditório José Alencar Gomes da Silva - ALMG

Inscrições: até as 15h do dia 21/11/2017

Fonte: Agência Minas