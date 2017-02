Cidades históricas de MG fazem sucesso no Carnaval

Chegou o carnaval. O país todo festeja! É realmente nossa maior festa, não só para quem é folião, mas como é "feriadão", muitos viajam para fugir da folia.

Ainda dá tempo de chegar a cidades próximas e interessantes, tanto para brincar o carnaval quanto para fugir dele. Próximo da gente tem as animadas cidades de Ouro Preto, Mariana e Tiradentes.

Na contramão do carnaval, contamos com a contribuição do Jornalista, Pesquisador e Professor da ECO-UFRJ, que nos presenteia com um roteiro para fugir do carnaval: Visconde de Mauá e Maromba. Agradecemos a participação.

CARNAVAL MINEIRO EM DOSE TRIPLA

A cerca de 219 km de Juiz de Fora e 106 km da capital, a turística Ouro Preto é uma excelente opção de última hora, é mais uma ótima aposta para quem busca diversão em solo mineiro. O período é mais que propício para que as ladeiras e ruas da cidade, rodeadas por igrejas e edifícios históricos, recebam moradores e visitantes de todo o Brasil, atraídos pelos desfiles e pela empolgação dos blocos caricatos, cuja música passa pelas marchinhas e chega até o pop rock. Para que a folia seja completa, a edição de 2017 terá palcos montados no Centro histórico, mais especificamente na Praça Tiradentes e no Largo do Cinema.

Uma das características da região diz respeito à grande quantidade de estudantes, fator que culminou no surgimento de blocos originários das várias repúblicas localizadas na cidade – os mais populares são conhecidos como Caixão, Cabrobó, Praia e Chapado. Vale lembrar que, para participar desses quatro, é preciso comprar abadá antecipadamente (e a procura por eles é elevadíssima, então, você que está indo em cima da hora, vai ter que torcer para conseguir um e desembolsar uns trocados a mais. Se não conseguir a alegria é a mesma.

O desfile das Escolas de Samba de Ouro Preto é o momento mais importante do Carnaval da cidade. Além da importante função social que as Escolas exercem em suas comunidades, trazem à Praça Tiradentes muita alegria, disposição e beleza. A alegria e o improviso fazem a diversão das pessoas que assistem aos desfiles. Os foliões prestigiam o evento e sambam muito ao som das baterias.

Ainda temos Mariana , a 234 km e Tiradentes, a 150 km de Juiz de fora. Essas cidades históricas também promovem festas de rua, embora sejam consideravelmente menores e mais sossegadas, o que não quer dizer que deixem a desejar no quesito animação. Os bloquinhos, frequentados, principalmente por quem mora nos arredores, aposta nas tradicionais marchinhas, e o público faz bonito com as fantasias.

ROTEIRO PARA FUGIR DO CARNAVAL

Visconde de Mauá e Maromba

Para quem não curte muito a folia carnavalesca, uma boa opção é se refugiar em Visconde de Mauá. O vilarejo de algumas dezenas de casas, situado às margens do Rio Preto, na Serra da Pedra Selada, é um ótimo recanto para se escapulir das confusões carnavalescas.

A vila é um local histórico, fundada em fins do século XIX por Irineu Evangelista de Souza, o conhecido Visconde de Mauá, primeiro grande empresário brasileiro, que trouxe para o país as ferrovias e fundou o pioneiro Estaleiro Mauá, em Niterói.

Mauá recebeu de Pedro II, o então governante brasileiro, vastas terras na Serra da Mantiqueira, que se estendiam de Itatiaia a Três Rios, abrangendo o que hoje se identifica como a região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, crescida e desenvolvida às margens do Rio Paraíba do Sul, com sua Barra Mansa, a Volta Redonda e o encontro dos rios Paraibuna, Piabanha e Paraíba do Sul, em Três Rios.

O pequeno vilarejo logo se desenvolveu, tornando-se um centro turístico que atrai visitantes de várias partes do Brasil e do mundo, encantados com suas matas, florestas, rios e cachoeiras.

Hoje, a Vila de Mauá é o portal de entrada para os visitantes interessados em conhecer as duas outras vilas muito frequentadas e famosas: a Vila de Maringá e a de Maromba, esta última mais conhecida pela Cachoeira do Escorrega.

Com suas inúmeras pousadas, chalés e hoteis, a região de Visconde de Mauá é um convite irrecusável para quem quiser passar a folia em paz, descanso e muita natureza, longe dos batuques e dos tamborins.