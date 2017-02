Para fugir do Carnaval, escolha Curitiba

Curitiba não é um destino de carnaval como Rio, Salvador, Recife, etc. Existe carnaval, sim, porém, é para os curitibanos que curtem e fazem o carnaval; o turista que estiver por lá e quiser aproveitar, pode cair na folia, mas a cidade oferece muitos eventos alternativos.

O turista vai a Curitiba para passear e descansar. Quem vai a Curitiba sabe que a cidade é uma maravilhosa obra urbanística, feita com talento, com poesia e com a alegria que inspira e provoca paixões. Sabe que os muitos parques fazem parte da paisagem e da vida na cidade. Há parques de todos os tamanhos e para os mais diferentes estados de espírito, além de bosques, memoriais e alamedas lindíssimas. Conhecê-los será uma tarefa deliciosa, o que pode ser feito de bicicleta (a maioria dos parques são interligados por ciclovias), de ônibus (Linha Turismo) ou a pé, para os mais entusiasmados.

O Jardim Botânico é um passeio inesquecível, parada obrigatória para todos que visitam Curitiba. Para quem gosta de caminhar ou correr, o Parque Barigüi é uma excelente opção, enquanto que o Tanguá e o Tingüi possuem paisagens deslumbrantes, emolduradas pelo pôr-do-sol, rivalizando com os melhores parques europeus.

Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a entregar aos seus habitantes uma rua exclusiva para pedestres, em 1972. A Rua XV, também conhecida como “Rua das Flores”, é palco de manifestações culturais e políticas desde então. Passeando por ela, o turista chegará facilmente a pé até a “Rua 24 horas”, que jamais fecha e se tornou passagem obrigatória para um encontro regado a felicidade. Caminhando em sentido contrário, o turista chegará à Universidade Federal do Paraná, a mais antiga do Brasil. Um pouco mais à frente o Teatro Guaíra, um dos melhores do país, estará lhe esperando com grandes atrações. Curitiba também foi a primeira a repensar seus espaços o que propiciou inovações arquitetônicas como a Ópera de Arame, um teatro surpreendente em forma e conteúdo. Ou a Universidade Livre do Meio Ambiente, pioneira em escala mundial no estudo da preservação ambiental, inaugurada por ninguém menos do que Jacques Cousteau em 1992.

Um pouco da história da cidade é contada na arquitetura do Centro Histórico, no Largo da Ordem, na Catedral Basílica e na Universidade Federal do Paraná, que encantam pelos estilos e importância histórica. O futuro resplandece na estrutura tubular da Ópera de Arame, com capacidade para 2400 pessoas, e se amplia no horizonte com o Museu Oscar Niemeyer projetado pelo renomado arquiteto. O mirante da Torres das Mercês proporciona uma sensação indescritível, onde se tem uma visão panorâmica da cidade e arredores, além dos contornos da Serra do Mar.

O CARNAVAL



Voltando a falar do carnaval, o de Curitiba é um evento cultural, atualmente organizado pela Fundação Cultural de Curitiba, um órgão da prefeitura, que tem como seu ponto alto o desfile das escolas de samba e dos blocos carnavalescos da cidade. Além da Fundação Cultural organizar os desfiles ainda promove a eleição do Cortejo Real e bailes populares no ginásio de Esportes do Bairro Novo. Apóia outros eventos que ocorrem tradicionalmente no período de Carnaval, como o Zombie walk e o Curitiba Rock Festival.

Fornece recursos financeiros para as escolas e blocos, garantindo a qualidade técnica e artística das apresentações, A Fundação garante a infraestrutura necessária para o desfile – equipamentos de luz e som, decoração da avenida, montagem de barracas de alimentação e banheiros químicos, a arquibancada com capacidade para três mil pessoas, Com isso, faz despontar o entusiasmo e a criatividade dos carnavalescos curitibanos.

Há agremiações tradicionais, muitas das quais foram se enfraquecendo ao longo dos últimos anos, a ponto da Liga das Escolas de Samba abandonar a organização há alguns anos. Apesar disso, Curitiba, assim como São Paulo, tem uma tradição de escolas de samba ligadas a clubes de futebol, como a Mocidade Azul, a Não Agite, a Colorado e a Tradição Rubro-Negra.

O bloco pré-carnavalesco Garibaldis e Sacis sai aos domingos, antes do carnaval, no Largo da Ordem. De 1999 até 2010, o bloco não tinha qualquer apoio do poder público estadual ou municipal. Depois de 2010, quando o bloco cresceu com mais de 10 mil pessoas, foi conseguida alguma infraestrutura como banheiros químicos e segurança pública. O Bloco é uma iniciativa de artistas da cidade, que cantam e tocam pelo prazer da festa.

Os bares da região começaram a pagar o caminhão de som em 2011. Antes se buscava contribuição dos foliões.

As festividades abrem todos os anos com a escolha do Rei Momo, rainha e princesas do Carnaval, numa noite de festa no Memorial de Curitiba. O cortejo prepara os foliões, participando dos ensaios das escolas e animando festas e bailes. No Bairro Novo, a animação é garantida pela contratação das melhores bandas para tocar nos bailes gratuitos de crianças e adultos, que reúnem diariamente, nos dias de Carnaval, perto de 1,5 mil pessoas.

Curitiba é atraente o ano todo e pode ser vivida nos memoriais, museus, festas folclóricas, nos restaurantes típicos, onde a mesa é deliciosamente farta e por que não no carnaval? Curitiba pode ser uma agradável surpresa !!!

Ainda na contra mão do carnaval, dois lugares aconchegantes e mais próximos de Juiz de Fora:



Petrópolis

Refúgio de dom Pedro II e família durante o inclemente verão carioca, Petrópolis é cercada por montanhas e preserva belas construções imperiais. Graças a essa atmosfera, se transformou num pólo de estalagens charmosas e gastronomia de primeira. É o caso da Fazenda das Videiras, um palacete colonial em que os donos recebem pessoalmente seus hóspedes – nunca mais que nove casais. As influências gourmet começam nos quartos, que levam nome de uvas ou regiões vinícolas da França e são decorados com objetos alusivos à bebida. A grande atração, no entanto, é a adega com 400 rótulos, opções de sobra para harmonizar com o prato escolhido. Na cozinha, clássicos franceses surgem vez ou outra em releituras brasileiras. Além do à La Carte, tem menu degustação sazonal.



Paraty

A colonial cidade manteve os casarões e o calçamento de pedra da época do ciclo do ouro, que hoje convivem com lojas, ateliês de arte e barcos ancorados no cais. Afastada do Centro, a Caminho do Ouro traduz essa mistura de charme e simplicidade nas cinco suítes com redes nas varandas e a vizinhança de uma prainha fluvial. O café da manhã, farto de crepes, croissants e brioches, é servido ao ar livre, em mesas com vista para o rio. Seu bistrô, o Voilà, envereda pela gastronomia francesa tradicional.