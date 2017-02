Carnaval de Pernambuco reúne foliões do mundo todo

Um estado que definitivamente sabe como pular Carnaval é Pernambuco, sobretudo nas cidades-irmãs Recife e Olinda, com folias conhecidas mundialmente. A festa por ali conquistou a sua fama por ser multifacetada e democrática, o que significa que pessoas de tribos e tipos diferentes são mais que bem vindas. Os preparativos para o feriadão começam já em janeiro, e uma euforia crescente toma conta de toda a região, transformando-o em uma escolha acertada para as férias de verão.

E se este aquecimento todo por si só já é imperdível, é com o Galo da Madrugada, que consta no Guiness Book como o maior bloco do mundo, que os pernambucanos reafirmam a sua vocação para a farra. No sábado do Zé Pereira, nome que marca o início oficial das comemorações recifenses, a agitação começa cedo : às 7h aparecem as primeiras pessoas, dispostas a seguir os trios elétricos até o cair do dia – em média, 2 milhões de participantes acompanham anualmente o cortejo ao Galo, um dos maiores orgulhos dos nordestinos.

O desfile é uma oportunidade de ouro para quem gosta de se fantasiar e usar acessórios chamativos, hábito que traz ainda mais colorido às ruas e avenidas e diverte os participantes, que aproveitam a época do ano para dar asas à imaginação. É importante ressaltar que todas as atrações e trios elétricos do Galo da Madrugada são gratuitos, dispensando a compra de abadas, por exemplo, o que explica por que a multidão cresce mais e mais a cada edição.

Engana-se quem pensa que o Galo é a única forma de curtir o Carnaval em Recife. Diversos pontos da capital pernambucana, como o Marco Zero (no Recife Antigo), o Pátio de São Pedro (conjunto arquitetônico que guarda resquícios do período colonial) e o município de Jaboatão dos Guararapes, ganham palcos e colocam muita gente para dançar noite adentro – já tocaram ali nomes como Nação Zumbi, Alceu Valença e Elba Ramalho.

O Carnaval de Recife 2017 começa no dia 24 de fevereiro (sexta-feira) e vai até o dia 1º de março (quarta-feira de cinzas).

Caso o turista esteja com a viagem marcada para Recife durante o Carnaval, o “Enquanto isso na Sala da Justiça” costuma ser uma boa pedida. O bloco incentiva os participantes a se fantasiarem de super heróis (ou, de alguma forma, refletirem nas roupas algum super poder interessante) e é sinônimo de boas risadas. Em 2017, o “Enquanto Isso na Sala da Justiça” começou sua concentração, sexta-feira 10 de fevereiro. O local de realização foi mais uma vez, o Pavilhão do Centro de Convenções , porém no Carnaval, sai sempre aos domingos a partir das 10:00 hs no AL da Sé, em Olinda. Para reforçar a fama do evento, o Sala da Justiça já foi eleito pela Revista Veja Recife como o 3º melhor bloco do Carnaval da cidade, perdendo apenas para o Galo da Madrugada (2º lugar) e para o bloco “Eu Acho é Pouco” (1º lugar).

O frevo, “trilha sonora” original do estado, está sempre presente nas celebrações, é claro, mas os artistas vão além e exploram outros ritmos, como o maracatu, caboclinho (dança folclórica típica), samba, afoxé, coco de roda e até o rock alternativo, promovendo uma festa que não tem público específico e muito menos hora para acabar – aliás, é exatamente essa pluralidade musical que faz da região um dos points preferido dos foliões, abrindo espaço inclusive para quem quer liderar o próprio grupo carnavalesco pelas ruas da cidade.

CARNAVAL EM OLINDA

Estando o viajante sozinho ou acompanhado, o Carnaval em Olinda é sempre uma excelente aposta e pode ser combinado com os festejos na vizinha Recife devido à curta distância – apenas 10 km – que as separa. A alegre folia é resultado da combinação entre as culturas indígena, européia e africana, povos que ajudaram a construir o Brasil da forma como o conhecemos hoje. Justamente por isso é difícil superar Pernambuco no quesito diversidade.

Cerca de 500 grupos sambam e dançam frevo quase 24 horas por dia nas ruas e ladeiras do destino, influenciados por uma série de outros ritmos e melodias, animando os participantes em meio a muito confete e serpentina. Para quem quiser entrar na brincadeira, um dia é o tradicional bloco “Virgens do Bairro Novo”, que existe há 15 edições e no qual os protagonistas são homens que vestem roupas e adereços femininos.

Olinda também é conhecida pelos desfiles com os famosos bonecos gigantes feitos de madeira, tecido e/ou papel machê, existentes desde a década de 1930. Criados por artistas talentosos, são carregados sob os ombros dos participantes e representam em sua maioria, celebridades e personalidades históricas, do Brasil ou do exterior, podendo ser encontrados com facilidade na multidão. O boneco mais lembrado é “O homem da meia noite”, vestido com um fraque e dono de uma aura misteriosa.

Por tudo isso o Carnaval em Pernambuco é imperdível.