Carnaval de Belo Horizonte conta com blocos tradicionais da Bahia e Ouro Preto

Os 40 dias que antecedem a Páscoa são aguardados com ansiedade por grande parte dos brasileiros. O motivo, todos já conhecem bem: é nessa época do ano que o Carnaval é celebrado. A maior festa popular do país, realizada sempre no primeiro trimestre, já é uma das nossas marcas registradas, e o feriadão de cinco dias que a acompanha permite que cada um comemore à sua maneira.



Por acontecer em pleno verão, muita gente decide aproveitar a temperatura elevada para pegar uma praia; outros, por sua vez, buscam refúgio em destinos mais frescos, justamente para fugir do calor das multidões. Mas a verdade é que a grande maioria prefere se entregar às folias, aproveitando ao máximo a descontração e a informalidade que tomam conta das ruas.

CARNAVAL EM BELO HORIZONTE

Tudo começou em 1987, quando, meses antes da fundação da cidade, os moradores – sobretudo os operários que trabalhavam nas obras – vestiram fantasias extravagantes e desfilaram pelas ruas a bordo de carros. Desde então Belo Horizonte descobriu no Carnaval uma maneira quase irresistível de entrar na brincadeira que toma conta de grande parte do país todos os anos.

O Carnaval Belo Horizonte 2017 promete ser, mais uma vez, um dos melhores do país e um dos maiores já realizados na cidade. O período oficial do Carnaval de Belo Horizonte está compreendido entre 11 de fevereiro e 1º de março. São vários dias e noites para curtir os blocos, ensaios de Escolas de Samba e as festas que antecedem os dias propriamente ditos do carnaval.

Tradicionalmente, a folia da região atrai milhões de moradores e turistas. A festa costuma contar com diversos palcos, blocos e desfiles em vários pontos da cidade. As atrações também costumam ser diversificadas e agradam ao público.

Neste ano, o Carnaval em BH crescerá ainda mais. No período, haverá desfiles de 363 blocos cadastrados na prefeitura (um aumento de 30% em relação a 2016). Outra novidade é que, além do desfile das agremiações, dois palcos serão montados na Avenida Brasil e na Praça da Estação para animar os mineiros na folia de Momo. No sábado de Carnaval, o Parque Municipal recebe o Carnavalzinho, para a alegria da criançada.

São esperadas 2,4 milhões de pessoas nas ruas da capital este ano, número que representa um aumento de 20% em relação aos foliões do ano passado. Tradicionalmente a festa carnavalesca conta com vários atrativos e uma ótima programação musical com artistas nacionais e regionais.

Além de dançar e curtir algumas boas horas junto a verdadeiras aglomerações, quem vai às ruas da capital mineira aproveita para protestar e/ou simplesmente expressar a sua opinião sobre algum fato, o que confere um caráter político e contestador à festa.

Apesar disso, é claro que o objetivo de todo mundo que prestigia o Carnaval mineiro é deixar as preocupações de lado, usando a sua disposição e energia para acompanhar a programação.

Três grandes blocos figuram como os principais atrativos: o “Então, Brilha!”, “Alcova Libertina” e “Baianas Ozadas”- este último é formado por integrantes com roupas brancas, colares de miçanga e turbantes, que arrastam multidões ao entoar o axé baiano. “Corte Devassa” é outro bloco que faz bastante sucesso, reunindo participantes com leques, perucas, espartilhos e luvas, em uma forma de relembrar (e satirizar, é claro!) o período colonial brasileiro.

Belo Horizonte também é conhecida pelos blocos caricatos, que, por meio de desfiles regados a muita imaginação e criatividade, contam histórias fantásticas e divertem os foliões. Alguns dos mais conhecidos são “Aflitos do Anchieta”, “Estivadores do Havaí” e “Infiltrados de Santa Tereza”.

As escolas de samba também existem em Belo Horizonte, mas em quantidade bem menor do que em São Paulo e Rio de Janeiro – são apenas sete. Os desfiles são realizados na Avenida Afonso Pena, uma das principais do destino.

Desde 1980 Belo Horizonte escolhe, por meio de uma eleição disputadíssima, a Corte Real Momesca, composta pelo Rei Momo, a rainha e duas princesas. Carismáticos e bons de samba, eles conduzem as celebrações na cidade, participando ativamente de campanhas sociais e de conscientização e têm uma atribulada agenda de compromissos, que visa promover o Carnaval da região.

Para os foliões que querem pular o carnaval, mas ainda não decidiram para onde irão, uma boa pedida é BH, não é tão longe, tem uma excelente rede hoteleira e um animado carnaval.