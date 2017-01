Belezas naturais de Carrancas são cenário ideal para trilhas e passeios

Carrancas é uma cidade mineira situada entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Localizada a 233 km de Juiz de Fora, a cidade reúne diversas atrações naturais, onde, a cada ano, milhares de turistas se encantam com paisagens, cultura, gastronomia e história. Lugar ideal para os amantes da natureza, Carrancas oferece cachoeiras, poços, grutas, escorregadores naturais e serras que formam o cenário propício para a realização de atividades de aventura ou mesmo a contemplação da beleza ímpar da região. Ainda favorece a experiência de trilhas, caminhadas e passeio a cavalo com observação da flora e da fauna da região.



Quando se vislumbra, da estrada, a pequena cidade de Carrancas, sozinha entre as imponentes formações rochosas da Mantiqueira, a sensação é a de ter descoberto um verdadeiro tesouro. A tranquilidade e o silêncio do local só são interrompidos pelas músicas da Matriz de Nossa Senhora da Conceição ou pelo motor dos carros nos fins de semana, quando chegam os turistas em busca de belas paisagens naturais. Carrancas se tornou famosa pela quantidade de cachoeiras: são mais de 701. Entre os atrativos mais famosos estão o Complexo da Zilda e o Complexo do Parque da Fumaça.

COMPLEXO DA ZILDA



O complexo da Zilda é o ponto turístico mais visitado da cidade. Entre as cachoeiras que o compõem está a que dá nome ao conjunto, com boas quedas e ideal para banhos e descanso, com areia que forma uma pequena e aconchegante praia.



A Cachoeira dos Índios tem um poço repleto de pequenos peixes e o Escorregador da Zilda é uma queda d’água em pedra lisa, que serve para a diversão de crianças, jovens e adultos. Fica a 12 km do Centro de Carrancas.

COMPLEXO DO PARQUE DA FUMAÇA



A Cachoeira da Fumaça é o atrativo principal, devido à beleza de sua queda d’água de 22 metros. Mas é preciso atenção, afinal, a força das águas pode provocar acidentes graves. Mais vale apreciar o visual e seguir caminho para outras cachoeiras do complexo, como a Véu de Noiva, da Serrinha e do Luciano. Fica a sete km do centro de Carrancas.

COMPLEXO VARGEM GRANDE



No Complexo Vargem Grande, a beleza das águas esverdeadas do Poço da Esmeralda é imperdível. O ideal é chegar entre 10h e 12h, horário em que a água apresenta seu verde mais cintilante, devido ao sol. O complexo tem outras piscinas naturais, ótimas para banho.

COMPLEXO DA TOCA



O complexo da Toca é o passeio ideal para quem quer relaxar. As formações rochosas do lugar transformaram as quedas em verdadeiras duchas terapêuticas. No caminho, também é possível se aventurar no Escorregador da Toca, piscinas naturais que se assemelham a banheiras de hidromassagem. O maior atrativo é o Poço do Coração, que tem esse nome devido ao seu formato. Para entrar na Gruta da Toca, recomenda-se o acompanhamento de um guia.

SERRA DE CARRANCAS



A serra de Carrancas é um paredão de 25 km de extensão e 1330 metros de altura, de fazer perder o fôlego. No alto, existem alguns mirantes de onde o turista pode admirar as curvas as montanhas da Mantiqueira e uma parte da Represa de Camargos. No local, há também uma rampa de voo livre.

MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO



A Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi construída com blocos de quartzito e data do início do século XVIII. O marrom da pedra é realçado pelo rejunte branco e pelos detalhes amarelos das portas, janelas e torres, trazendo harmonia ao conjunto. A pintura do teto do altar-mor chama a atenção. Na frente da Igreja está a Praça Manoel Moreira, com grande área livre, playground, academia e mesas onde os moradores se encontram.

ENCONTRE EM CARRANCAS



Altar santo, capa de almofada, escultura em madeira, bordados em crochê: essas são algumas das peças que os turistas podem encontrar na loja da associação dos Artesãos de Carrancas, que reúne mais de 30 artesãos locais.



Para chegar nesse paraíso partindo de Juiz de Fora, o acesso é rápido, pela BR-040 até Barbacena. Depois, é preciso pegar a BR-256 até Itutinga e então seguir para Carrancas. A cidade só recebe ônibus de Lavras e a viagem dura cerca de duas horas.



Carrancas é uma ótima opção no verão para aqueles que não curtem praia, mas gostam do contato com a natureza, refrescando-se em belas cachoeiras.