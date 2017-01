Praias de Ubatuba contam partes da História do Brasil

Localizada no litoral norte de São Paulo, Ubatuba tem um dos litorais mais belos do mundo, onde se mesclam paisagens deslumbrantes, uma grandiosa biodiversidade, riquíssima história, excelente infra-estrutura turística e um povo orgulhoso de sua hospitalidade e tradições: o povo caiçara. O nome da cidade, inclusive, quer dizer "terra de muitas canoas ou canas" em tupi-guarani. Por ser o único município em nosso litoral cortado pelo Trópico de Capricórnio, é em Ubatuba que o verão se inicia. Aprazível durante todos os meses do ano, a cidade seduz a todos que têm o privilégio de conhecê-la.



Com mais de 80% de sua área dentro de parques e outras unidades de conservação protegidas por lei, Ubatuba é local de grande relevância na conservação da Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais importantes do planeta. A diversidade biológica de suas matas, rios e mares se soma à riqueza étnica e cultural das populações que ali se estabeleceram. Esta diversidade possibilita aos visitantes um encantamento ímpar.



Possuindo mais de 100km de litoral entrecortado e cheio de baías e enseadas, além de inúmeras cachoeiras, Ubatuba é o ambiente ideal para quem gosta e quer estar perto da água. São 84 praias, 16 ilhas, sete ilhotes e diversas cachoeiras que permitem desde o lazer contemplativo e simples como um banho de mar ou cachoeira, até a prática de diversos esportes como o surf, mergulho, vela, rapel, pesca esportiva, entre outros. É importante destacar a qualidade de suas límpidas águas costeiras, que fazem da cidade um dos destinos mais procurados pelos turistas em todo o litoral brasileiro.

HISTÓRIA



Ubatuba foi palco do primeiro acordo de paz das Américas na disputa pelo novo mundo entre índios, franceses e portugueses: “A Paz de Iperoig”. Nas areias de Ubatuba, o Padre José de Anchieta escreveu seu poema à Virgem. A riqueza de sua história colonial e formação étnica se traduzem em um patrimônio histórico, arquitetônico, folclórico e religioso representado em um calendário de festas populares e diversas tradições que se mantêm fortes e vivas ao longo do tempo.

TURISMO



Possuindo aproximadamente 23.000 leitos em sua hotelaria, Ubatuba tem desde pequenas e charmosas pousadas até hotéis de luxo com toda a infra-estrutura de apoio ao turismo. Sua culinária é especializada em frutos do mar oriundos da pesca local. A cidade possui aeroporto e sua infra estrutura comercial e de lazer é bastante diversa, podendo o turista encontrar artesanato, bares, lojas, shoppings, cinemas, boates, aquário, passeios de escuna dentre muitas outras opções de lazer.

PRAIAS

Destaco três praias dentre um vasto litoral de praias belíssimas: com o mar extremamente calmo, a praia de Perequê Mirim pode ser acessada pelo km 68 da rodovia Rio-Santos; a Praia do Puruba, onde o turista encontra de um lado a água doce do rio Puruba, e de outro a salgada do Atlântico, local, inclusive, muito procurado para a prática de camping, mergulho e pesca; e a Praia do Saco da Ribeira, que possui areias brancas e um mar límpido, sendo protegida por uma enseada que funciona como porto natural para clubes.

Ao sul, há praias muito freqüentadas, excelentes para esportes náuticos. Ao norte estão localizadas as praias com natureza preservada, onde o turista pode curtir os mais diferentes ecossistemas representativos da Mata Atlântica.

CACHOEIRAS



Em Ubatuba, no entanto, não são encontradas apenas praias. São várias cachoeiras, como a de Ipiranguinha, que tem uma queda d’água de 7 ms e forma um imenso poço. Fica a 5 km do centro de Ubatuba.

Cachoeira do Prumirim, está à margem da BR-101, e oculta-se aos olhos de quem passa, a 25 km do centro da cidade, sentido Rio de Janeiro. Composta por várias quedas d’água, uma delas forma um escorregador natural, que termina em um dos lagos. Em seguida, outra grande queda forma o maior dos lagos.



A Cachoeira da Escada fica localizada à beira do km 3 da BR-101, Rodovia Rio-Santos, na divisa do Rio de Janeiro/São Paulo (Ubatuba/Paraty). Uma das maiores cachoeiras de Ubatuba, suas águas ganham força entre rochas que descem a encontra formando gigantes degraus. Também é conhecida como Cachoeira da Divisa.

PONTOS TURÍSTICOS



São muitos os pontos turísticos em Ubatuba. Um deles é o Sobradão do Porto, concluído em 1846, tombado pelo patrimônio histórico. Este prédio é testemunho da opulência de Ubatuba nos tempos que se comercializava café. Antiga alfândega e local onde D.Pedro se hospedava, hoje é sede da Fundação de Arte e Cultura.



Também é possível visitar o Museu Histórico de Ubatuba, atual Casa da Cultura Caiçara e Museu Washington de Oliveira. Localizado na Praça Nóbrega no centro da cidade, mostra a evolução da nossa cultura e muitos mais como o Marco do III Centenário, Igreja de Exaltação à Santa Cruz, Barra dos Pescadores, Horto Florestal, Casa da Farinha e da Orla de Ubatuba, com aproximadamente 100 km de largas praias, mar, enseadas, nascentes de água doce e natureza exuberante. No local é possível obter uma boa amostra do que se pode encontrar em Ubatuba.



Ubatuba é um paraíso e um destino para se fazer um grande passeio nessas férias. A cidade não fica tão distante de Juiz de Fora, localizada a cerca de 413 km, percurso que pode ser percorrido em pouco mais de cinco horas e meia. Aproveite! Vale a pena.