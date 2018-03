Aliança do MDB com o PT ao governo do Estado leva Rodrigo Pacheco a se desfiliar do partido

O deputado federal Rodrigo Pacheco vai se filiar ao Democratas (DEM) em solenidade na próxima segunda-feira, 19, em Belo Horizonte. Pelo partido, Pacheco se mantém como pré-candidato a governador do estado de Minas Gerais. Em comunicado, que confirma a sua desfiliação do MDB, o parlamentar afirma que “prevaleceram outras forças do partido, que levarão à reedição da equivocada aliança com o PT na eleição desse ano”.

CONFIRA NA INTEGRA O COMUNICADO

“Amigos e amigas do MDB, é com aperto no coração que venho até vocês comunicar a minha desfiliação do partido. No MDB, fiz amigos e companheiros de primeira hora, os quais me ajudaram muito nesta minha breve trajetória política. Tenho a plena e tranquila consciência que honrei a agremiação com um mandato de deputado federal digno, bem aprovado e a serviço do interesse público. Honrei também os valores históricos do MDB, como os de independência, coragem e respeito à democracia. Até mesmo nos momentos de divergência ideológica mais aguda, como a que agora motiva minha saída. Mantive o respeito absoluto aos meus pares, algo próprio da minha personalidade.



Percorri todo o estado de Minas Gerais, na companhia do presidente Antônio Andrade e dos coordenadores regionais, verdadeiros guerreiros, buscando o caminho da candidatura própria do MDB ao governo do Estado. Infelizmente, prevaleceram outras forças do partido, que levarão à reedição da equivocada aliança com o PT na eleição desse ano.



Neste instante, para mim, fala mais alto o compromisso com o Estado de Minas Gerais, hoje destruído pela pior crise da sua história. Agradeço ao presidente Antônio Andrade, aos membros da executiva, aos colegas parlamentares e aos dedicados funcionários do partido. E faço, por fim, um agradecimento especial à base e militância do partido, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, coordenadores regionais, líderes políticos e filiados, essência mais pura do MDB. A vocês, o meu carinho e um até breve”, finalizou.