Vereadores visitam MRS para tratar sobre renovação de concessão em JF

Durante a reunião ordinária da última sexta-feira, 16, os vereadores André Mariano e Vagner de Oliveira, representantes da bancada do PSC na Câmara Municipal, convocaram os demais parlamentares a participarem de uma reunião com a diretoria da empresa MRS Logística afim de esclarecer alguns pontos a respeito da possibilidade da renovação da concessão da empresa na cidade.

Este encontro aconteceu na sede da MRS, nessa terça-feira, 20, e contou com a presença da diretoria da empresa, dos vereadores André Mariano (PSC), Vagner de Oliveira (PSC), Zé Márcio (PV), Pardal (PTC), Kennedy Ribeiro (MDB), Mello Casal (PTB), além do deputado estadual Noraldino Júnior (PSC). O encontro ainda contou com a presença de engenheiros e arquitetos que auxiliaram na discussão.

Na reunião, os parlamentares tentaram abordar junto à diretoria da empresa, assuntos relevantes aos interesses da população. Atualmente a MRS possui um contrato de concessão válido até o ano de 2026 em Juiz de Fora e busca uma repactuação dos contratos de concessão com o objetivo de inaugurar um novo ciclo de investimentos nas ferrovias de carga do país, após o Governo Federal criar bases legais e regulatórias para a repactuação dos contratos de concessão, originalmente, firmados nos anos 1990.

Sendo assim, a repactuação significa, neste caso, uma revisão completa das obrigações das empresas através da modernização regulatória e renovação dos prazos atuais. Em relação a este processo de renovação da concessão, a proposta de investimento ainda está em análise na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão regulador e responsável pela condução do processo.

Paralelamente ao tema relacionado a renovação da concessão da empresa na cidade, os parlamentares buscaram entender quais serão os benefícios que esta repactuação de contratos pode trazer para Juiz de Fora, acerca de novos investimentos. Segundo a empresa, já existe um Plano de Negócios da companhia que contém, entre outros detalhes, todos os investimentos previstos para os próximos anos para que seja possível dar continuidade à melhoria dos índices de segurança e fluidez de tráfego. No entanto, este Plano de Negócios ainda está sendo avaliado pela ANTT e, por isso, a empresa não pode dar muitos detalhes neste momento.

Outro tema abordado foi em relação a implementação de uma ciclovia na cidade com o auxílio da MRS em sua construção. Esta pauta já vinha sendo discutida em outros encontros, através do vereador André Mariano e do deputado estadual Noraldino Júnior.

De acordo com a empresa, a pauta está sendo avaliada, no sentido da empresa apoiar a municipalidade no projeto de construção da ciclovia, caso a execução seja tecnicamente possível, contribuindo com parte dos recursos e auxiliando na captação de outras fontes de recursos, como o Plano de Mobilidade Urbana do Governo Federal.

VEREADORES ANALISAM O ENCONTRO

Um dos entusiastas deste encontro, o vereador André Mariano destacou a relevância desta reunião para o esclarecimento de algumas questões de relacionamento entre cidade e empresa. "Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais a empresa e tirar algumas dúvidas sobre seu relacionamento com a cidade, não só em relação a renovação da concessão, mas também em ver o que a empresa pode oferecer para a população de Juiz de Fora. O encontro foi extremamente produtivo e vamos aproveitar para marcar uma audiência pública que deve acontecer em breve, para tratar dos anseios da comunidade e avançarmos no desenvolvimento da nossa cidade."

Quem também falou da importância deste encontro foi o vereador Vagner de Oliveira. "Encontros como este são de extrema importância para a nossa cidade, afinal, empresas como a MRS podem auxiliar o município em diversas obras, visando o desenvolvimento da cidade. Agora para dar continuidade nesse processo, como o vereador André disse, iremos marcar uma audiência pública."

Fonte: Assessoria