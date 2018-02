Prefeitura atende solicitação de vereador do PV e instala novo Parcão no bairro Bairu

Os moradores do bairro Bairu, zona Leste de Juiz de Fora, ganharam um espaço totalmente dedicado a receber pets na Praça Prefeito Olavo Costa (Praça da Baleia). A demanda pelo Parcão foi encaminhada pelo vereador Zé Márcio- Garotinho, em junho de 2016, por meio de requerimento número 1500/2016.

A inauguração do espaço aconteceu nesta sexta-feira, 16, simultaneamente com um evento de adoção de cães e gatos. Zé Márcio ressalta que a implantação do Parcão foi um pedido dos moradores do bairro, que sentiam falta de um ambiente apropriado para os cães. “Entendemos que o Parcão é uma forma de ter uma área reservada para os animais e, ao mesmo tempo, preservar a saúde e a liberdade dos moradores que utilizam a praça”.

O vereador ainda comenta que a área prezar pela boa convivência entre os moradores e a proteção dos animais, garantindo um local propício para que eles e seus donos tenham momentos de lazer.

Fonte: Assessoria