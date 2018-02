Fernando Collor anuncia candidatura à Presidência da República

Em pronunciamento nessa terça-feira, 6, o senador Fernando Collor (PTC-AL) anunciou sua pré-candidatura à Presidência da República. Collor disse que ter convicção sobre qual o melhor rumo para o Brasil, da mesma forma tinha quando foi presidente em 1989.



Ao mencionar o período em que esteve à frente do Planalto, Collor defendeu medidas "progressistas e liberais", capazes de promover as mudanças demandadas pela população. Para ele, a interação entre os setores público e privado é um "mandamento do Estado Moderno".



O senador afirma que sua candidatura preencherá o vácuo político atual, no "centro democrático", “por sua coragem, conhecimento, serenidade e disposição”.



“É essa maturidade adquirida em quase 40 anos de vida pública, aliada a todas as agruras e obstáculos por que passei, que me fizeram compreender que na política, em qualquer nível de entendimento, a menor distância entre dois pontos é aquela que oferece menor resistência”, finalizou o parlamentar.

Fonte: Agência Senado