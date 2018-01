Câmara Municipal define empresa responsável por montar o concurso que vai oferecer 30 vagas

A Consulpam - Consultoria Público - Privada, de Fortaleza (Ceará), será a empresa responsável por organizar o concurso público da Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF), que vai oferecer 30 vagas para o quadro efetivo de pessoal da Casa. O pregão presencial, do tipo menor preço, aconteceu nessa quarta-feira, 17, e contou com a participação de cinco empresas: Seap (Belo Horizonte), Instituto IBDO (Rio Bonito/RJ), MS Concursos (Mato Grosso do Sul), RBO Concursos (São Paulo), além da Consulpam, que já organizou 36 concursos no país. O valor final do pregão ficou em R$86.248,60.



O próximo passo agora será a homologação do resultado, que deve ser realizado nos próximos dias e a assinatura do contrato com a empresa vencedora. A previsão é que o edital do concurso seja publicado 60 dias após a assinatura do contrato.



A intenção de ampliar o número de concursados foi manifestada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Mattos (PSDB), desde o início da sua primeira gestão à frente da Casa, no biênio 2015/2016.



“Um dos intuitos é equilibrar o número de servidores de carreira em relação ao quadro de comissionados. Além disso, o corpo de Analistas em diversas áreas de conhecimento tornará ainda mais eficiente o trabalho dos vereadores nas comissões permanentes, na elaboração de projetos de lei, em plenário e mesmo na estrutura administrativa. Os demais cargos a serem preenchidos também foram estrategicamente criados para garantir maior eficiência às atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal”, afirma Mattos.

