Câmara aprova prorrogação de desconto do IPTU

A Câmara Municipal aprovou nessa quinta-feira, 4, Mensagem do Executivo (4316/2018) que amplia o prazo de concessão excepcional do desconto de 11% sobre o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para pagamento à vista. Com a aprovação, o desconto passa a ser até o dia 10 de janeiro, dando oportunidade para a população usufruir do abatimento do IPTU.

Para solicitar o desconto, o contribuinte deverá ter em mãos o Documento de Arrecadação Municipal - Dam - que poderá ser retirado pelo site da Prefeitura de Juiz de Fora ou no Espaço Cidadão. Vale lembrar, que este desconto só é válido para os contribuintes adimplentes com o Fisco Municipal.

Fonte: Assessoria