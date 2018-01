Vereadores membros das Comissões Permanentes da Câmara são definidas

Os vereadores membros das 15 Comissões Permanentes da Câmara Municipal que irão atuar no ano de 2018 foram definidos na tarde desta quarta-feira, 3, de acordo com o Regime Interno da Casa. Já as presidências das comissões serão definidas em até três dias úteis. Até a escolha das presidências, que ocorrerá no próximo dia 8, o parlamentar com maior idade assume a presidência.

O presidente da Câmara, Rodrigo Mattos (PSDB), o primeiro vice-presidente, Dr. Antônio Aguiar (PMDB), e o primeiro secretário da Mesa, Pardal (PTC) não podem participar das comissões permanentes, conforme determina a norma interna do Legislativo. As exceções são previstas apenas para os cargos de segundo secretário e segundo presidente.

As Comissões Permanentes tem como objetivo discutir e votar propostas apresentadas pelos legisladores, além de fiscalizar o Executivo.

Confira os membros das comissões:

Legislação, Justiça e Redação

Zé Márcio - (PV)

Marlon Siqueira - (PMDB)

Adriano Miranda - (PHS)

Kennedy Ribeiro - (PMDB) – Suplente

Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira

Ana Rossignoli - (PMDB)

Sargento Mello - (PTB)

Vagner de Oliveira – (PSC)

Kennedy Ribeiro – (PMDB) – Suplente

Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Betão – (PT)

Sargento Mello - (PTB)

Ana Rossignoli - (PMDB)

Vagner de Oliveira – (PSC) - Suplente

Saúde Pública e Bem-Estar Social

Wanderson Castelar – (PT)

Adriano Miranda – (PHS)

Kennedy Ribeiro – (PMDB)

Fiorilo – (PTC) - Suplente

Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade

Júlio Obama Jr – (PHS)

Zé Márcio - (PV)

Betão – (PT)

Sargento Mello - (PTB) - Suplente

Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor

Kennedy Ribeiro – (PMDB)

Charlles Evangelista – (PP)

Marlon Siqueira – (PMDB)

Vagner de Oliveira - (PSC) - Suplente

Direitos Humanos e Cidadania

André Mariano – (PSC)

Betão – (PT)

Cido Reis – (PSB)

Ana Rossignoli - (PMDB) – Suplente

Participação Popular e de Legislação Participativa

Wanderson Castelar – (PT)

André Mariano – (PSC)

Cido Reis – (PSB)

Marlon Siqueira – (PMDB) - Suplente

Direitos da Mulher

Delegada Sheila - (PTC)

Charlles Evangelista – (PP)

André Mariano – (PSC)

Ana Rossignoli - (PMDB) – Suplente

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fiorilo – (PTC)

Delegada Sheila - (PTC)

Júlio Obama Jr – (PHS)

Charlles Evangelista – (PP) – Suplente

Defesa dos Direitos dos Idosos

Vagner de Oliveira – (PSC)

João Coteca – (PR)

Ana Rossignoli - (PMDB)

Kennedy Ribeiro – (PMDB) – Suplente

Ética e do Decoro Parlamentar

Júlio Obama Jr – (PHS)

Cido Reis – (PSB)

Kennedy Ribeiro – (PMDB)

Fiorilo – (PTC) – Suplente

Segurança Pública

Sargento Mello - (PTB)

Charlles Evangelista – (PP)

Delegada Sheila – (PTC)

Vagner de Oliveira – (PSC) – Suplente

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Fiorilo – (PTC)

João Coteca – (PR)

Vagner de Oliveira – (PSC)

Júlio Obama Jr. – (PHS) – Suplente

Defesa, Controle e Proteção dos Animais

Wanderson Castelar – (PT)

Marlon Siqueira – (PMDB)

João Coteca – (PR)

Ana Rossignoli - (PMDB) – Suplente

Fonte: Assessoria/Câmara Municipal