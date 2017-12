Lei que permite a instalação de suporte para transporte de bicicletas em táxis é sancionada

Os táxis de Juiz de Fora poderão instalar suporte para o transporte de bicicletas na parte externa do veículo. A lei, sancionada pelo Executivo na última sexta, 22, é de autoria do vereador Dr. Adriano Miranda (PHS). Segundo o vereador, o objetivo é que os táxis possam atender os usuários que fazem uso da bicicleta como meio de transporte e lazer.

O suporte para bicicletas pode ser fixo ou móvel e tanto a instalação quanto a utilização do equipamento devem seguir a legislação de trânsito vigente. Os taxistas que optarem pela instalação poderão utilizar um adesivo no para-brisas com a inscrição “Taxista Amigo do Ciclista”.

Fonte: Assessoria/CMJF