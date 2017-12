Câmara Municipal aprova projetos de leis referentes ao IPTU e ISSQN para 2018

Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou na quarta-feira, 13, os projetos de lei que tratam das regras para os impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) para o exercício de 2018. A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) aguarda, agora, o recebimento dos documentos para sanção das leis.

Entre as novidades apresentadas na proposta para o IPTU do próximo ano está o desconto de 11%, oferecido excepcionalmente aos contribuintes que não tiverem débitos referentes à inscrição imobiliária e que optarem pelo pagamento à vista. O benefício poderá ser requerido entre os dias 2 e 5 de janeiro, e a guia para pagamento deverá ser emitida no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), ou no Espaço Cidadão JF, situado na Avenida Rio Branco, nº2.234, Centro, ao lado do Parque Halfeld.

O contribuinte terá outra opção de pagamento à vista, com 6% de desconto, desde que seja quitado até 20 de fevereiro. Para quem optar por parcelar o tributo em dez vezes, o primeiro vencimento será em 10 de março, e os demais nos dias 10 dos meses subsequentes, até dezembro.

Fonte: Assessoria