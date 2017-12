Genocídio de negros motiva audiência em Juiz de Fora

Os altos índices de violência contra jovens negros e pobres na região de Juiz de Fora vão pautar audiência pública que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) fará no município na próxima segunda-feira, 4. A reunião foi solicitada pelo presidente da comissão, deputado Cristiano Silveira (PT), e será realizada às 18h, no Auditório do Instituto de Educação (Escola Normal), situado na Rua Espírito Santo, nº594, Centro.

De acordo com o deputado, as denúncias foram apresentadas por representantes de movimentos sociais que atuam no combate ao racismo. “Sabemos que é um problema nacional, mas que há localidades em que a situação é mais grave. Por isso vamos até Juiz de Fora para colher informações e avaliar que providências cobraremos das autoridades”, explicou Cristiano Silveira.

O parlamentar lembrou que a comissão já vem debatendo o tema e pretende realizar audiências públicas em outras cidades do interior de Minas, para avaliar as particularidades de cada região. “Assim, teremos condições de subsidiar o Estado na formulação de políticas públicas que possam reverter esse quadro”, afirmou.

Conforme informações do gabinete, no Brasil, em quatro anos, o número total de vítimas de homicídio passou de 206 mil pessoas, em sua maioria pessoas negras. Segundo dados divulgados pelo Senado Federal, cerca de 23 mil jovens negros são assassinados por ano no país.

CONVIDADOS

O presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - Juiz de Fora, Rogério da Silva, confirmou presença na audiência pública. Representantes de movimentos sociais da cidade, como Paulo Azarias, coordenador regional do Movimento Negro no Estado, e Giane Elisa Sales de Almeida, do movimento Candaces Organização de Mulheres Negras e Conhecimento também asseguraram participação.