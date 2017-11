Debate técnico sobre a revisão do Plano Diretor acontece nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 29, às 10h, no plenário da Câmara, acontece o primeiro debate técnico para discutir a revisão do Plano Diretor. Na pauta, estão os capítulos I e II e as políticas públicas tratadas no documento. Além disso, a discussão vai abordar o papel do Executivo e da população na construção do Plano Diretor. Serão debatidas também as ações a serem tomadas após a aprovação da revisão.

O debate contará com a presença das seguintes instituições: Conselho Municipal de Política Urbana (Compur), Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Juiz de Fora (Sinduscon) Clube de Engenharia de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), União dos Bairros e Distritos de Juiz de Fora (Unijuf) e do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB).

Ciclo de palestras e debates

A Câmara está promovendo uma série de palestras e debates sobre temas ligados ao Plano Diretor. A primeira aconteceu na última quarta-feira, 22. O convidado especial foi o ex-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), Sérgio Magalhães, que ministrou a palestra “Cidades: Mobilidade, Habitação e Escala - Um chamado à Ação”.

Uma semana após cada palestra, são agendados debates técnicos como o desta quarta-feira. O objetivo é discutir capítulos específicos do documento como: ordenamento territorial; macrozoneamento; gestão do uso e ocupação do solo; instrumentos de políticas urbanas, gestão democrática e sistema de planejamento do território.

Palestra no dia 13 de dezembro

A segunda palestra foi agendada para 13 de dezembro, às 10h, no plenário, com o arquiteto urbanista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Pedro da Luz Moreira que vai falar sobre “Meio Ambiente, arquitetura, saneamento e urbanismo nas áreas sub-urbanas e rurais”.

Fonte: Assessoria