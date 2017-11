Orçamento da PJF para 2018 ultrapassa R$2 bilhões

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) apresentou, na tarde dessa terça-feira, 21, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2018, no plenário da Câmara Municipal. O secretário de Planejamento e Gestão da PJF, Argemiro Tavares, foi o responsável por apresentar os valores que, segundo ele, são projeções e expectativas para o próximo ano. O orçamento previsto para 2018 é de R$2.011.779.100 (dois bilhões, 11 milhões, setecentos e setenta e nove mil e cem reais), um aumento de 0,82% em relação ao ano de 2017.



Ainda segundo o secretário, do valor total, apenas R$565.078.830,51 serão da receita do próprio município, no que cabe a impostos, taxas, patrimonial, serviços e demais encargos. Como a maior parte do orçamento é financiada por repasses da União e do Estado, Argemiro destacou que a situação econômica do país influencia na expectativa da receita.



Para manter o funcionamento dos serviços municipais e demais gastos com servidores, o Executivo projeta gastar R$861.299.435. Para educação 30,55%, saúde 25,66%, inativos 19,18% e ao Legislativo 2,98%.



A presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, vereadora Ana Rossignoli (Ana do Padre Frederico-PMDB), lembrou ainda que audiência é importante para garantir a transparência fiscal e a incentivar a participação popular nas políticas públicas.

