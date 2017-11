Câmara promove ‘Sedecon Feirão limpa nome’ para pessoas negativadas

O Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon) da Câmara está oferecendo ao cidadão que se encontra com os débitos negativos a oportunidade de renegociar suas dívidas com desconto, no chamado "Feirão limpa nome", que acontece entre os dias 20 a 23 de novembro, entre 9h às 16h, no próprio órgão.



Para participar da ação é preciso levar carteira de identidade, CPF, comprovantes de negativação e da dívida, além da fatura, contrato e extrato bancário. Nesta primeira ação realizada pelo Sedecon, as empresas e instituições participantes são: Bahamas card, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú. Além destas, quem está negativado por causa de débitos com a Cesama também poderá procurar a Câmara somente nos dias 21 e 22 de novembro.



De acordo com o coordenador do órgão, Nilson Ferreira Neto, esta é a chance de ter o nome limpo e a oportunidade de exercer o crédito novamente. "O feirão possibilita a quitação da dívida de uma forma que não compromete a renda do cidadão, eliminando descontos que apresentam juros e demais encargos", disse.

Fonte: Assessoria