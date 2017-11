Projeto propõe vacinar idosos e pessoas com deficiência em sua própria residência

O vereador Antônio Aguiar (PMDB) apresentou um Projeto de Lei (PL) na Câmara que institui no âmbito municipal o 'Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos e Pessoas com Deficiência'. A iniciativa é destinada aos cidadãos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência.

As vacinas que estão inclusas no programa são contra a gripe (influenza); pneumonia (pneumococo); difteria e tétano (dupla adulto); vacinas obrigatórias por força da lei; e doses de reforço, inclusive de outros tipos de vacina quando for o caso. As solicitações de vacinação serão realizadas junto à Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que fará um cadastro com o nome do idoso ou pessoa com deficiência, telefone para contato e nome do responsável que solicitou o atendimento.

Em justificativa, o vereador defende que o projeto vai facilitar a vida dos idosos e pessoas com deficiência que por algum motivo justificado, estejam impossibilitados de se deslocar até um posto de saúde ou até mesmo a um local de vacinação. Complementou que idosos e pessoas com deficiência têm maior risco de ter alterações imunológicas, por isso são mais suscetíveis ao surgimento de algumas doenças infecto contagiosas.

