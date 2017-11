Comissão do Senado deve ouvir ministro sobre portaria do trabalho escravo

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 1º, a realização de duas audiências públicas. A primeira delas inclui convite ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para dar explicações sobre a polêmica portaria (11.29/2017) que define regras sobre o trabalho escravo.



Editada no início de outubro, a norma modifica as regras para fiscalização do trabalho e causou reação imediata no Senado, sendo objeto de ação no Supremo Tribunal Federal (STF). Em decisão liminar, a ministra Rosa Weber suspendeu os efeitos da portaria.



O pedido para a audiência é do senador Paulo Rocha (PT-PA). A reunião será feita em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos (CDH).

AVALIAÇÃO DE SERVIDOR



A segunda audiência pública a ser feita pela CAS será sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) 116/2017, da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE). A proposta regulamenta a avaliação do servidor público e prevê a perda de cargo por insuficiência de desempenho. Serão convidados a participar representantes de diferentes categorias do funcionalismo público.



A proposição foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) em 4 de outubro. Foi enviada então à CAS para avaliação. Pelo texto, o desempenho funcional dos servidores deverá ser apurado anualmente por uma comissão avaliadora e levar em conta, entre outros fatores, a produtividade e a qualidade do serviço. Deve ser garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

AMBULÂNCIA



Devido a um pedido de vista, os senadores ganharam mais uma semana para analisar o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 82/2017, do deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), que regulamenta a profissão de motorista de ambulância. O relator é o senador Paulo Paim (PT-RS), favorável à iniciativa.

Fonte: Senado Notícias