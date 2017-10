Temer passa mal e é levado para centro cirúrgico de hospital

O presidente da República, Michel Temer, sentiu-se mal na manhã desta quarta-feira, 25, segundo informação da "Globo News". O presidente, de 77 anos, está neste momento no Centro Cirúrgico do Hospital do Exército, em Brasília. A informação foi confirmada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, que não deu mais detalhes.



De acordo com a emissora de televisão, Temer estava no Palácio do Planalto quando passou mal. O problema do presidente estaria ligado a problemas urológicos. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou que recebeu ligação de Temer. O presidente teria dito que está bem e volta ainda nesta quarta-feira para o Palácio do Planalto.



A SAÚDE DE TEMER

No começo deste mês, Temer havia sido diagnosticado com obstrução parcial da artéria coronária. Horas depois, a assessoria de imprensa do governo disse que a informação era boato.



Temer estava com um cateterismo marcado para o último dia 6, mas segundo informação da Rede Globo, ele desistiu do procedimento para se empenhar politicamente contra a segunda denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra ele e dois ministros (Moreira Franco e Eliseu Padilha).



DENÚNCIA

Temer e seus ministros são acusados de formar "quadrilhão" para desviar dinheiro público de estatais, o que todos negam.

Fonte: O Tempo