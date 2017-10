Crise financeira nas universidades públicas é debatida na Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discute nesta quinta-feira, 26, a crise financeira das universidades públicas federais. O debate atende a requerimentos dos deputados Margarida Salomão (PT-MG) e Sérgio Vidigal (PDT-ES).



Margarida Salomão destaca que Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), juntamente com as universidades estaduais do Norte Fluminense (UENF) e a da Zona Oeste (UEZO), estão lançadas numa crise de graves consequências.



“A falência econômica e política do Estado do Rio de Janeiro impuseram às universidades restrições de todas as ordens: diversos meses de salários e bolsas atrasados, corte nas políticas de atendimento aos estudantes, supressão de direitos, retenção de recursos próprios nos cofres do Estado, insuficiência de repasses e orçamentos subdimensionado”, afirma.



O deputado Sérgio Vidigal acrescenta que no Espírito Santo a situação não é diferente. Ele cita reportagem do jornal ‘A Gazeta’ indicando que a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) enfrenta grandes incertezas para 2018. “Segundo o jornal, a Universidade está visivelmente com problemas financeiros, refletidos em seu estado de conservação. Outro problema advém do crescimento da instituição. Há dez anos atrás a UFES oferecia 60 cursos de graduação, três pós-graduações e oito doutorados, hoje são 104 cursos de graduação, 64 pós-graduações e 27 doutorados”.



Segundo ele, a situação financeira, mesmo que seja equacionável por meio de cortes e pela aceitação de padrões inferiores de limpeza, manutenção e obras, implicará na impossibilidade de crescimento para as instituições federais de ensino.



Foram convidados, entre outros, o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Reinaldo Centoducatte; e a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), Eblin Joseph Farage.



O debate será realizado às 9h30, no plenário 10.

Fonte: Agência Câmara Notícias