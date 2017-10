Câmara aprova Plano Plurianual 2018-2021

A Câmara Municipal aprovou nessa sexta-feira, 29, a mensagem do Executivo 4294 sobre o Plano Plurianual (PPA), que prevê as metas orçamentárias dos anos 2018-2021. No total, 185 emendas foram apresentadas pelos vereadores e apreciadas pela Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira.

A presidente da comissão, vereadora Ana Rossignoli (Ana do Padre Frederico-PMDB), ressaltou que todas as emendas substitutivas, supressivas e aditivas foram avaliadas e aprovadas pelos vereadores integrantes da comissão de finanças.

São membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Ana Rossignoli, André Mariano (PSC) e Mello Casal (PTB). Marlon Siqueira (PMDB) é suplente.

O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como para as relativas aos programas de duração continuada em conformidade com o Plano Diretor do Município.

DAS SOLICITAÇÕES APRESENTADAS AO EXECUTIVO FORAM:

Ana do Padre Frederico (PMDB)

Ø Academia ao ar livre

Ø Construção de quadras

Ø Conservação de praças

Ø Implantação de parção

Ø Construção de creche

Ø Pavimentação asfáltica

Ø Construção de Unidade Básica de Saúde

Ø Urbanização e Pavimentação em praças

Fiorilo (PTC)

Ø Manutenção para minimizar acidentes em encostas

Ø Construção de Unidade escolar

Ø Implantação do sistema de água e esgoto

Ø Reforma em campos de várzea

Ø Conservação e manutenção de praças

Ø Expansão de postes de iluminação

Ø Pavimentação asfáltica

Ø Reforma de unidades de saúde

Ø Reformas em calçadas

Ø Revitalização de atenção Primária a saúde na Região

Marlon Siqueira (PMDB)

Ø Pavimentação asfáltica

Ø Implantação de Parção

Ø Organizar cursos semestrais aprimoramento de produtores da região

Ø Organizar e coordenar a expo-feira agropecuária

Ø Implantação de Ecoponto

Ø Construção de muro de contenção

Ø Construção de Creche

Ø Execução projeto Bem Comum

Ø Ampliação do sistema de água e esgoto

Ø Expansão da rede de iluminação

Ø Restauração asfáltica

Kennedy (PMDB)

Ø Conservação de praças

Ø Instalação de tratamento de esgoto

Ø Adequação de unidades de saúde

Ø Revitalização em Unidades de saúde

Ø Melhorias na infraestrutura urbana

Ø Construção de creche

Ø Melhoramento do sistema operacional de água

Ø Ampliação de iluminação pública

Ø Remodelação do sistema de rede e esgoto

Ø Construção de Unidade Básica de Saúde

Ø Segurança no Trânsito

Ø Ampliação de unidade escolar

Ø Pavimentação asfáltica

Ø Conservação de praças

Ø Melhorias na infraestrutura urbana

Ø Implantação de parcão

Ø Espaços Esportivos

Ø Promover segurança no Trânsito com instalação de semáforo

Ø Reforma de Unidade de Saúde

Júlio Obama Jr. (PHS)

Ø Iluminação Pública

Ø Construção de Ecoponto

Ø Construção de praças

Ø Academia ao ar livre

Ø Reformas de Unidades Básicas de Saúde

Ø Reformas de creche

Ø Reformas de quadra poliesportiva

Ø Reforma em escolas

Ø Ampliação programa gente em 1º lugar

Ø Pavimentação asfáltica

Cido Reis (PSB)

Ø Construção de Creches

Ø Revitalização de praças

Ø Pavimentação asfáltica

Ø Construção de Tunnel Linear

Ø Construção de Unidade Básica de Saúde

André Mariano (PSC)

Ø Construção de praças

Ø Construção de Unidade Básica de Saúde

Ø Restauração e ampliação de pavimentação asfáltica

Ø Reforma de escadão

Ø Implantação de parcão

Ø Construção de capelas mortuárias

Ø Implantação de grade em córregos

Adriano Miranda (PHS)

Ø Pavimentação asfáltica

Ø Transferência do Ponto de Atendimento Infantil (PAI)

Ø Acréscimo de consultas especializadas na área de neurologia, ortopedia e oftalmologia e psiquiatria.

Ø Qualificação de novo leitos habilitados em saúde mental, destinados ao atendimento especializado para crianças e adolescentes.

Mello Casal (PTB)

Ø Reparação do mobiliário dos equipamentos médicos

Ø Obras de melhoria nas praças públicas

Ø Reparação de mobiliário da Unidade de Saúde

Ø Obras de ampliação em Unidade de Saúde

Ø Regularização fundiária sustentável de interesse social

Ø Estruturação da Defesa Civil

Ø Manutenção de Equipamentos públicos

Ø Projeto Bom de Bola

Ø Canalização do Córrego

Ø Academia ar livre

Ø Remodelação de água e esgoto

Ø Arborização

Ø Pavimentação asfáltica

Ø Adequação dos campos de várzea

Ø Implantação de iluminação

Castelar (PT)

Ø Programa Municipal de Captação e aproveitamento de águas pluviais

Ø Instalação de parques e praças

Ø Investimento em áreas de vulnerabilidade com altos índices de violência

Fonte: Assessoria