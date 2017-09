Governador lança Programa +Oportunidades

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, lançou nessa sexta-feira, 15, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, o programa +Oportunidades, uma ação pioneira que tem como objetivo gerar crescimento econômico e social por meio da inovação, da tecnologia e da economia digital e criativa.

O +Oportunidades é uma iniciativa que compreende programas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes). Com ele, o governo de Minas Gerais busca expandir para todo o Estado o ambiente de inovação já existente na capital mineira, proporcionando novos espaços de fomento ao empreendedorismo e incentivando a geração de novas empresas, em todos os territórios de desenvolvimento.

O governador destacou que o novo programa traduz o espírito do estado, de conciliar tradição e inovação. “O que nós estamos celebrando aqui é uma característica muito mineira, que é conseguir combinar de maneira exemplar a tradição com a inovação. Isso não é mérito do nosso governo, é mérito dos mineiros e das mineiras, que têm essa capacidade fantástica de preservar a nossa tradição, mas ao mesmo tempo avançar rumo ao futuro com programas inovadores, democráticos. E, em Minas, isso é uma necessidade vital. O estado tem quase 300 municípios com menos de 5 mil habitantes e, como é que você vai ter uma política pública abrangente para equalizar a oferta de oportunidade? Só tem um jeito: é com a inovação, com a tecnologia da informação”, afirmou, em discurso.

De acordo com Pimentel, o objetivo do governo é continuar inovando como alternativa para superar a crise. “Inovar é a nossa tradição. Vamos continuar fazendo isso com sucesso, com alegria, enfrentando essa crise terrível que o Brasil está vencendo. Vamos enfrentar com serenidade as dificuldades, sem deixar de trabalhar e, sim, buscar sempre a inovação, porque é ela que assegura que a gente esteja sempre um passo à frente. E estamos um passo à frente da maioria dos Estados, em todas as áreas”, completou.

Com a iniciativa, o Estado unifica seis programas que têm como foco a inovação, o empreendedorismo, a criatividade, a formação de startups e a qualificação profissional. São eles: Meu Primeiro Negócio, Startup Universitário, SEED, Uaitec, Inova Pro e Minas Inova. Com essa junção, o Estado passa a oferecer uma ação completa de apoio ao desenvolvimento mineiro, dando atenção às empresas, no seu primeiro ano de vida, além de uma grande oferta de serviços, profissionais capacitados, mais oportunidades de emprego e renda, além de uma educação voltada ao empreendedorismo.

O titular da Sedectes, Miguel Corrêa Júnior, ressaltou que, com o conjunto de ações do programa +Oportunidades, o governo do Estado irá investir em empresas que apostem na tecnologia com ideias inovadoras. As iniciativas serão feitas em parceria com escolas e universidades públicas e privadas.

“O que estamos anunciando aqui hoje é que o Estado passa a contar com 200 aceleradoras públicas em todas as regiões. Não encontraríamos parceiros mais adequados e com expertise mais acumulada que as nossas universidades. O Estado de Minas Gerais entra com profissionais qualificados para atuar nessa formação, na melhoria do desenvolvimento dessas ideias, além de retirar os custos principais que essas empresas teriam no início da vida, como aluguel, luz, água, telefone, internet e infraestrutura para desenvolver o seu negócio”, disse.

O secretário explicou que, na segunda fase do projeto, o governo irá investir recursos nas empresas. “Junto com a Codemig e a Fapemig, estamos criando um fundo para colocar investimento direto nessa juventude, fazendo com que a gente consiga colocar em torno de R$20 mil, R$30 mil até R$100 mil em uma empresa. Isso significa fazer com que a empresa possa dar certo. Isso a fundo perdido, não é empréstimo. Em alguns casos, em troca de um pequeno percentual da empresa para o Estado também se tornar sócio desse modelo de desenvolvimento”, salientou.

O Estado já mantém diversas ações que auxiliam jovens a concretizarem suas ideias inovadoras. Alguns deles participaram do evento, como Marcelo Gonçalves Tavares Neto, de uma escola pública de Contagem. Orgulhoso, ele conta o game que criou aos 14 anos. "Criei um jogo de terror para computador. É um menino que tem que explorar com os amigos dele uma caverna amaldiçoada. Ele vai passando por vários obstáculos até conseguir. Sempre sonhei em criar um jogo desde pequeno e, sem esse apoio, eu não teria conseguido".

O estudante Willian Alves Ferreira, de 17 anos, também contou sobre o seu talento que foi incentivado por meio do programa Meu Primeiro Negócio, do Governo de Minas Gerais. "Criei um suporte de celular para bicicleta para resolver um problema que eu enfrento, já que sou ciclista e o meu celular vive caindo, e ajudar outras pessoas também”, disse o estudante de Belo Horizonte.

Fonte: Agência Minas