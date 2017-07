Comissão pede melhor estrutura para polícias na Zona da Mata

Os deputados da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovaram requerimentos com pedidos de providência ao governo do Estado, motivados por visita realizada à cidade de Santa Margarida, Zona da Mata, na segunda-feira, 17. As solicitações foram aprovadas em reunião realizada nessa terça-feira, 18, e foram feitas pelo presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues (PDT), e pelos deputados João Leite e Antonio Carlos Arantes (ambos dos PSDB).



Sargento Rodrigues relatou que a comissão visitou os familiares do cabo Marcos Marques da Silva e do vigilante Leonardo José Mendes, mortos em tentativa de assalto às agências do Banco do Brasil e do Sicoob, no município, ocorrida no dia último dia 10, assim como o destacamento da Polícia Militar na cidade. De acordo com ele, atualmente, o efetivo é de apenas dois policiais por turno. “Não há como enfrentar as quadrilhas que vem atuando na região com um número tão reduzido de servidores. O governo precisa priorizar suas políticas públicas e a segurança é uma demanda urgente”, afirmou.



Para tanto, entre os pedidos feitos ao Poder Executivo estão o aumento no efetivo da região, assim como de mais viaturas, troca de coletes à prova de balas vencidos, mais munição e outros itens de trabalho das polícias Civil e Militar.



O deputado Duarte Bechir (PSD) e a deputada Celise Laviola (PMDB) fizeram coro às palavras do presidente da comissão, prestaram condolências às famílias das vítimas e também cobraram providências para que a população da Zona da Mata seja melhor atendida.



Ao final, Sargento Rodrigues disse, ainda, que pretende aprovar requerimento para realização de audiência pública sobre o tema, no mês de agosto.

