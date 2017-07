Câmara produz cartilha para divulgar os direitos da pessoa com deficiência

Com a participação de diversas entidades, a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Câmara apresentou nesta segunda-feira, 17, o conteúdo da cartilha que o órgão está produzindo intitulada Você conhece os direitos da pessoa com deficiência? O material será utilizado pela comissão em várias ações educativas pela cidade.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, criada em julho de 2015, é a base de toda a cartilha. Nela, a pessoa com deficiência terá informações importantes como o que caracteriza uma pessoa com deficiência, quais barreiras precisam ser eliminadas, quais os direitos desta parcela da população nas áreas da educação, saúde, transporte, acessibilidade, trabalho, além de trazer os órgãos de Juiz de Fora onde as pessoas com deficiência podem se informar e exigir seus direitos garantidos em lei.

Participaram do encontro, o presidente da comissão, vereador João Coteca (PR) e representantes da Amac, UFJF/Colégio João XXIII, OAB Juiz de Fora, Corpo de Bombeiros, Departamento de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

