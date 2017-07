Câmara aprova projeto que incentiva o combate à violência contra idosos nas escolas

Os vereadores aprovaram, na última semana, o Projeto de Lei (PL) que propõe ações socioeducativas e preventivas, na rede pública de ensino, para combater a violência contra a pessoa idosa. O texto foi proposto pela parlamentar Ana Rossignoli (Ana do Padre Federico-PMDB), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos.



“Eu, como uma pessoa idosa, conheço as limitações, dificuldades e fragilidades de uma pessoa de certa idade, porém eu trabalho e sou ativa, e muitos ficam em casa sem o que fazer, sem uma vida digna e convívio com a sociedade”, ressaltou a vereadora sobre a motivação da proposta.

Para a parlamentar, não adianta dizer que o idoso precisa ser respeitado, mas sim iniciar um trabalho de conscientização com os mais jovens. “O objetivo é realizar ações socioeducativas dentro da escola, onde o professor possa fazer um trabalho de conscientização junto aos estudantes, pra que eles possam entender desde pequeno que o idoso merece respeito. Não podemos permitir que essa falta de respeito continue e permitir que os direitos das pessoas idosas sejam violados como estão sendo”.



As escolas visam à formação para cidadania no todo, por isso, disse Ana, o trabalho de conscientização é importante dentro de seus muros. “Cada escola elabora o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP) com a participação dos professores, alunos, pais, diretores e coordenadores. O projeto contém eixos temáticos e um deles será o combate a violência contra a pessoa idosa”, explicou a vereadora. Portanto, as instituições de ensino devem proporcionar meios e adequar o seu PPP para que os professores iniciem o trabalho de conscientização.



De acordo com a vereadora, a proposta recebeu o crivo e aprovação da Secretaria de Educação (SE) e agora segue para a sanção do prefeito Bruno Siqueira (PMDB).

DISQUE 100

Segundo dados do Disque 100, 77% dos casos de violência contra a pessoa idosa em Juiz de Fora são referentes à negligência, 51% psicológica, 31% abuso financeiro, 26% violência física e maus tratos, sendo que 80% dos casos de violência acontecem dentro de casa.



A efetiva implantação da Política Nacional do Idoso, por meio da criação de serviços e programas que possam dar maior suporte à família brasileira para cuidar dos idosos, como por exemplo, a criação de instituições intermediárias de cuidado, como centros-dia, ou programas intergeracionais, pode ser uma das alternativas para conter a violência dentro da família e diminuir os índices de negligência e abandono.