PL obriga consórcios do transporte coletivo a divulgar telefone para contato

Esta na pauta desta semana o projeto de lei (PL) do vereador Cido Reis (PSB) que obriga os veículos do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora a divulgarem, na sua carroceria, número de telefone do consórcio responsável para denúncia de irregularidade cometidas pelo condutor e outras ocorrências dentro do veículo.

De acordo com o proponente, o intuito é possibilitar à população o direito de reclamar, caso sinta-se lesado por algum ato imprudente do motorista, bem como quaisquer outras eventualidades a serem sanadas diretamente com a empresa responsável. “Hoje o cidadão não sabe onde recorrer. Não existe telefone para tais reclamações. É um projeto simples, mas de grande valia aos usuários”, disse.

Os consórcios Manchester de Transporte Coletivo, Via JF e JF de Transportes são os ganhadores da licitação do transporte público na cidade, sendo formado por diversas empresas do estado. Caso a matéria seja aprovada seguirá para a sanção do Executivo.

Fonte: Assessoria