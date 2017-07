Vereador propõe parceria público-privada para finalização das obras do Hospital Regional

Quem passa pelo Bairro São Dimas, próximo à rodoviária e ao Shopping Jardim Norte, se depara com as obras do Hospital Regional paradas por falta de repasses financeiros oriundos do Governo do Estado. Com o objetivo de buscar uma solução para o impasse, o vereador Charlles Evangelista (PP) vai enviar um requerimento ao governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, propondo uma parceria público-privada para que as obras sejam concluídas. O documento foi aprovado pela Câmara na reunião ordinária desta sexta-feira, 7.



Em justificativa, o parlamentar afirma que tal solicitação se faz necessária devido a grande demanda de saúde que o município enfrenta, por se tratar de uma cidade polo, atendendo outras diversas cidades da região. "Sabemos que a conclusão vai contribuir muito para uma melhor qualidade de vida dos munícipes", disse.



Quando foi projetado, no ano de 2010, a ideia era dobrar o número de vagas de leitos para a população, garantindo atendimento de qualidade para o cidadão e especialização em casos urgentes, como AVCs, infartos e traumas.



O projeto inicial do Hospital previa a disponibilização de 240 leitos, sendo 40 destinados à UTI, gerando cerca de 1.200 empregos.

Fonte: Assessoria