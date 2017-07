Secretário de Segurança aponta necessidade de reformulação do código penal

Dando continuidade a suas ações, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Combate às Gangues realizou, na manhã dessa quinta-feira, 6, no Plenário da Câmara Municipal, uma palestra com o Secretário de Segurança Urbana e Cidadania e juiz aposentado, José Armando da Silveira.



Na palestra, Silveira ressaltou que o debate sobre a violência não deve levar em conta somente as estatísticas, mas também as questões sociais. “Eu não gosto muito de estatística criminal, porque é apenas a maneira numérica de se medir. Por exemplo, se em uma determinada comunidade nós tivermos um homicídio em um mês, e , no seguinte, tivermos um roubo de um botijão de gás, poderíamos afirmar, sem medo de errar, que a criminalidade cresceu 100% em um mês”, defendeu.



Silveira destacou ainda que os números podem variar em decorrência da época e da conjuntura da sociedade. "A quantidade pode variar devido a momentos esporádicos. Por exemplo, nós temos hoje, no Brasil, 15 milhões de desempregados; temos cerca de 60 milhões de pessoas passando fome. Logicamente temos um aumento do crime patrimonial”, explicou o Secretário.

Criminalidade



O secretário defendeu a necessidade de renovação do Código Penal Brasileiro. “O direito penal deve ser renovado no máximo a cada 10 anos. É preciso que cada geração faça a sua lei, porque não tem direito uma geração impor ao próximo as suas vontades, isso é antidemocrático”, afirma.

O secretário explicou que, durante sua carreira como juiz, teve que se aprofundar no estudo das mortes provocadas por rixas entre gangues e qualificar a natureza do crime. “Chegamos a ter homicídios dia sim, dia não. Chegamos a ter mais de 15 homicídios por mês. Eu descobri que o motivo era muito antigo: era a defesa da hegemonia de cada grupo. A vontade de ser poderoso, de ser o mais forte”, explicou. Silveira ilustrou a situação lembrando as rixas históricas entre grupos indígenas, grupos fundamentalistas extremistas na Palestina, e o regime Nazista durante a 2ª Guerra Mundial.

Prisões



José Armando argumentou, ainda, a ineficácia do modelo do sistema prisional brasileiro. “O modo como as prisões se encontram, estão absolutamente inadequadas. Elas não estão recuperando, não estão punindo e não estão mais servindo de exemplo para ninguém", defendeu, ressaltando que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo.