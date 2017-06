Governo de Minas Gerais nomeia 1.352 agentes penitenciários neste sábado

O Governo de Minas Gerais irá nomear, neste sábado, 1º julho, os últimos 1.352 aprovados para o cargo de agente de segurança penitenciário referentes ao edital Seplag/Seds nº 08/2013.



Ainda em julho serão empossados 800 aprovados, ficando o restante para agosto. Dessa forma, o Governo de Minas Gerais encerra as nomeações do concurso realizado em 2013 e conclui um compromisso assumido com os sindicatos da categoria e com a comissão dos aprovados.



Também para julho estão previstas outras 100 nomeações dos aprovados no concurso público regido pelo edital Seplag/Seds nº 07/2013 para os cargos de analista executivo de Defesa Social (Aneds) e assistente executivo de Defesa Social (Aseds), distribuídos entre as Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap).



No último sábado, 24, o Governo de Minas Gerais finalizou o edital Seplag/Seds nº 09/2013 ao publicar a nomeação dos últimos 118 aprovados do concurso para o cargo de agentes de segurança socioeducativo. Todos os nomeados irão substituir contratos administrativos, condição permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS

Cerca de 400 agentes penitenciários e socioeducativos contratados participaram de manifestação, nessa terça-feira, 27, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).



Eles cobraram do Governo do Estado a manutenção dos contratos temporários e defenderam a importância do trabalho da categoria para o funcionamento do sistema prisional.



De acordo com o presidente da União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional (Unimasp-MG), Ronan Rodrigues da Silva, atualmente são mais de 12 mil agentes penitenciários e socioeducativos contratados em Minas Gerais. Segundo ele, todos os contratos devem se encerrar até o final de 2017 ou início de 2018.



Presente na manifestação, o deputado Sargento Rodrigues (PDT) defendeu a garantia do emprego dos agentes. Ele disse que a categoria precisa continuar mobilizada para cobrar uma solução do Governo do Estado. O deputado Missionário Márcio Santiago (PR), que é agente penitenciário efetivo, também lembrou a importância dos contratados para o sistema prisional.

Fonte: Agência Minas/Assessoria