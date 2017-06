Vereadora propõe recompensas para empresas que auxiliarem mulheres

Com o objetivo de dar auxílio e inserir as mulheres vítimas de violência domestica a vida em sociedade, a vereadora Sheila Oliveira (PTC) apresentou o programa “Selo Empresa amiga da Família”. “A ideia central é a questão da violência contra a mulher. Sabemos boa parte das mulheres vítimas de violência doméstica, não denunciam, ou quando denunciam, não dão andamento às investigações, geralmente, pela dependência econômica do parceiro. Para tentar suavizar esses problemas, incluir as mulheres no mercado de trabalho, que às vezes estão impedidas pelos próprios parceiros, criamos este selo”, explicou a vereadora.

A proposta é que o programa funcione por meio de adesão. De acordo com Sheila, as empresas que ofertarem empregos, cursos de capacitação, transporte de bens móveis em casos de mudança de endereço, locação de casas com menos burocracia e fornecimento de alimentos básicos para as mulheres, ganharão o selo e receberão benefícios a dentro do município. “A finalidade é criar um incentivo à iniciativa privada que queira se sensibilizar com a causa”, reforçou Sheila.

Para receber o direito, as mulheres que já são atendidas pela Casa da Mulher, passarão pela avaliação do órgão e quando estiverem aptas para fazer parte do programa, elas serão encaminhadas aos estabelecimentos. “Quando a coordenação verificar a possibilidade de encaminhar essas mulheres, será emitida uma carta para participação no programa e, surgindo à vaga na empresa, e a mulher sendo contratada ou beneficiada, a entidade recebe o selo”, acrescentou a vereadora.

A proposta foi apresentada e encaminhada para aprovação das comissões. Sendo aprovada, vai para votação no plenário da Câmara Municipal.