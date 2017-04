Sindicatos se reúnem para divulgar atos da manifestação desta Sexta

Categorias vinculadas à Central única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), à Central Sindical Popular (CSP- Coluntas), e ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (SINSERPU-JF), se reuniram na sede do Sindicato dos Bancários, no fim da tarde dessa quarta-feira, 26, para deliberarem sobre as atividades que marcam o dia de Greve Geral, marcado para esta sexta-feira, em todo o país. A manifestação ocorrerá contra os projetos de terceirização de atividades fim e as reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo governo do Presidente Michel Temer.



“Iremos nos reunir em uma ato político na Praça da Estação, onde debateremos sobre como as reformas estão sendo colocadas e como são devastadoras para o trabalhador”, informou a coordenadora do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF), Aparecida de Oliveira. Seguindo o que ocorreu no primeiro ato geral, os trabalhadores sairão em passeata pelas ruas do Centro da cidade. Também no dia 28, representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (SITRAEMG) promovem, junto à OAB Subseção Juiz de Fora e da Associação dos Magistrados do Trabalho de Minas Gerais (Amatra), um ato de posicionamento das categorias contra as medidas, marcado para as 13h, em frente ao prédio da Justiça do Trabalho, na Avenida Rio Branco.

APOIO E OPOSIÇÃO



Segundo Aparecida, houve pressão para que os deputados que representam Juiz de Fora votassem conta as reformas. Júlio Delgado (PSD) e Margarida Salomão (PT), devem votar contra os projetos. No entanto, Marcus Pestana (PSDB), deve votar a favor das medidas.

O que funciona na sexta-feira

Trabalhadores em Transporte e Trânsito (Sinttro) também irão aderir à greve. Segundo o vice-presidente do Sinttro, Claudinei Janeiro, os ônibus vão paralisar da meia noite até as 10h do dia 28.

• Bancos

Apenas os terminais de auto-atendimento estarão em funcionamento na sexta-feira.

• Correios

Em greve por tempo indeterminado (confira matéria ao lado), os trabalhadores integram o movimento. Nenhum serviço será prestado na sexta-feira.

• Escolas

Nas redes municipal, estadual e federal as aulas estão suspensas. Nas escolas particulares, os professores deflagraram apoio ao movimento, paralisando as atividades. No entanto, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sinepe), considera a greve inoportuna, orientando as instituições a permanecerem de portas abertas. "Conquanto a Constituição garanta o Direito de Greve, este não é ilimitado. Deve ser harmonizado com outros direitos fundamentais dos cidadãos e empregadores, dentre eles: o respeito aos que querem trabalhar e o direito dos que querem aprender e ensinar", diz nota assinada pela Diretora do Sindicato, Ana Gilda Dianin.

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ORIENTA PARALISAÇÃO



O Diretor de Comunicação do SINSERPU- JF, Joaquim Tavares de Souza Neto destacou a adesão da greve por parte de servidores da Prefeitura de Juiz de Fora. “A gente tem a garantia de diversos setores da Prefeitura que não vão estar funcionando no dia 28 . Por exemplo, funcionários das creche, da Empav e da Secretaria de Obras pretendem aderir ao movimento”.