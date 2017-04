Vereador propõe mudanças no descarte de lixo na cidade

O vereador Adriano Miranda (PHS) apresentou na semana passada, uma proposta para a implantação de uma Usina de Reciclagem de lixo em Juiz de Fora. O objetivo é mostrar uma nova forma de transformar um problema socioambiental, em uma fonte de riquezas inesgotáveis, além de gerar empregos e inovar o modo de processamento de resíduos domiciliares. Modelo bem diferente do atual que funciona com a Vital Engenharia, empresa ganhadora da concessão para explorar essa atividade durante 35 anos, dez já cumpridos.



“O mais importante é que a Prefeitura não irá investir nada na Usina. Pelo contrário, o Município vai economizar quase R$1 milhão por mês e ainda poderá aumentar a arrecadação de impostos e receber até mais recursos do ICMS ecológico”, destacou.



Adriano Miranda foi procurado por um consultor que representa um fundo de investimentos da Espanha ao qual pretende investir 300 milhões de euros no Brasil. Os investidores informaram que possuem novas tecnologias ambientais para o descarte de resíduos sólidos e têm procurado prefeituras em busca de parceria para seus negócios. A única contrapartida para o Município seria a destinação do lixo para a Usina.



Para recuperar o retorno financeiro, os investidores pretendem transformar material orgânico em biocombustível. Ele seria usado para manutenção da própria unidade e para a venda no mercado interno e externo.



“A administração pública precisa se renovar. Observamos exemplos diários de mau uso dos recursos pagos pela população em impostos e que deveriam voltar em serviços e não em caixa 2 e desvio de milhões de reais e dólares aqui e no exterior. Uma das saídas para a recuperação dos cofres públicos são as parcerias público-privadas. Modelo inovador de gestão. Aqui estamos falando de respeito ao meio-ambiente”, completou.



O parlamentar propôs uma audiência pública com a participação de representantes do fundo espanhol, da Vital Engenharia e da Prefeitura para discutir o melhor caminho para o sistema de recolhimento e tratamento de lixo na cidade. “Iremos ouvir todos os lados, confrontar ideias, propostas. Assim podemos decidir com segurança o que é melhor para o Município”, finalizou.

Fonte: Assessoria