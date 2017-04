Corridas de táxi ficam mais caras a partir de maio

A Prefeitura de Juiz de Fora, por da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), apresentou, mediante solicitação do Secretário de Governo José Sóter de Figueirôa Neto, os novos valores tarifários para o serviço de táxi do município, que serão praticados a partir da primeira semana de maio. A divulgação dos reajustes foi feita durante audiência pública na última quinta-feira, 20, no plenário da Câmara Municipal.



A bandeirada, que atualmente custa R$5,22, passará para R$5,58. Já o Km 1, praticado pelo valor de R$2,61, e o Km 2, ao preço de R$3,13, passarão a ser tarifados por R$2,79 e R$3,34, respectivamente. A hora parada teve aumento de R$1,62, subindo, portanto, para R$24,98.



Os reajustes obedecem as diretrizes do regulamento da “Metodologia de Cálculo Tarifário do Táxi do Município de Juiz de Fora”, aprovada por meio do decreto 11.149 de 2012. Nesse sentido, o cálculo para o reajuste leva em conta custos fixos e variáveis, aos quais os taxistas estão sujeitos para a manutenção dos veículos.

CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS

Entre os principais custos fixos considerados para a base de cálculo e implementação dos novos tarifários estão: despachante, seguro obrigatório, taxa de licenciamento, vistoria da Settra, distribuição sindical e aferições realizadas em oficinas e pelo Inmetro, uniformes, depreciação e remuneração dos taxistas.

Já os principais custos variáveis considerados para o cálculo foram: combustível, com a execução da média aritmética simples dos preços médios ao consumidor das quatro últimas semanas anteriores ao cálculo tarifário; rodagem, que reflete a média ponderada dos preços dos pneus dos seis principais veículos, que representam juntos mais de 80% da frota; peças e acessórios, cuja manutenção representa 70% do custo de consumo de combustível.



O Secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, apresentou durante a audiência os custos totais em duas modalidades. “A média da soma dos custos variáveis mensais é de RS2.347,76 [37,18%]. Já os custos fixos somaram R$3.967.27. A média do custo total por mês para cada veículo é de R$6.315,03”, explica o secretário, acrescentando que o ajuste tarifário é feito na exata medida para compensar os referidos custos, sendo que as despesas variáveis vão de acordo com a quilometragem percorrida, diferentemente dos custos fixos.

AVALIAÇÃO DO SINDICATO

O índice geral para aplicação do reajuste na bandeirada e no quilômetro rodado foi de 6.8%, um percentual considerado justo pelo presidente do Sindicato dos Taxistas de Juiz de Fora e região Aparecido Fagundes da Silva. “Essa medida serve para corrigir a defasagem em relação ao ano anterior. As pessoas costumam dizer que o táxi ficou mais caro, mas o reajuste é preciso, já que toda a categoria é onerada com variados encargos”, ressaltou.