Bruno Siqueira e Júlio Delgado negam envolvimento com a Odebrecht

Os nomes do prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira (PMDB) e o Deputado Federal Júlio Delgado (PSB), foram citados como beneficiários em planilhas entregues ao Ministério Público pelo ex-executivo da Odebrecht, Benedicto Barbosa da Silva Junior.

De acordo com os documentos disponibilizados pelo delator, o prefeito de Juiz de Fora teria recebido dois repasses. Um no valor de R$25 mil, no ano de 2010, quando foi eleito deputado federal; e outro em 2012 quando se elegeu prefeito pela primeira vez, com um valor recebido de R$100 mil em troca de desenvolvimento de projetos de infraestrutura de interesse da empresa Odebrecht.

Em vídeo divulgado em sua página no Facebook, nessa segunda-feira, 17, o atual prefeito afirma que todas as doações recebidas foram feitas de formas legais. “Nas eleições de 2000, 2004, 2008, 2010 e 2012 eram permitidas doações lícitas de empresas para a campanha eleitoral. Tanto eu, como o comitê eleitoral e o PMDB, procuramos diversas empresas para que pudessem realizar doações legais para nossas campanhas. Algumas empresas fizeram doações diretas, outras fizeram doações ao partido e o partido repassou para as candidaturas”, afirma Bruno.

O chefe do Executivo também esclareceu que a prefeitura não possui nenhum tipo de projeto com a empresa, e as contas feitas pelo partido político com campanha nas ultimas eleições foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. “Ressalto que o grupo Odebrecht não possui nenhum tipo de obra ou projeto na Prefeitura de Juiz de Fora, e tanto nessa gestão, como na gestão anterior, e todas as contas de campanha, inclusive na última campanha, de 2016 que não era mais permitido doações de empresas. Todas as contas foram provadas pela Justiça Eleitoral”, enfatizou.

Com relação ao deputado federal, Júlio Delgado, no ano que se elegeu deputado, um repasse de R$100 mil teria sido feito, em troca da apresentação de emendas e defesa de projetos no interesse da Odebrecht.

Em contato com o deputado, ele esclareceu que não possui quaisquer tipos de envolvimento com o ex-executivo da Odebrecht, Benedicto Barbosa da Silva Junior. “Nunca tive nenhum tipo de contato com Benedicto, soube há pouco tempo pela mídia como ele era fisicamente, além disso, não sou alvo de nenhum inquérito de investigação da operação Lava Jato na delação da Odebrecht”, esclareceu Júlio, que também integra o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e as comissões de Constituição de Justiça e Cidadania e de Defesa do Consumidor.

DELAÇÃO

O esquema protagonizado pela maior construtora do país e diversos partidos políticos é mais um capitulo da “Operação Lava Jato”.

Os depoimentos de 77 executivos da empreiteira vieram a público nos dias 11 e 12 de abril, após decisão do relator do STF, ministro Edson Fachin, sobre a investigação das delações premiadas dos executivos da Odebrecht para a Operação Lava Jato.

Além de Bruno Siqueira e Júlio Delgado, nomes como do senador Aécio Neves (PSDB/MG), Antony Garotinho (PR), ex-governador de Minas Gerais Antônio Anastasia (PSDB), Delcídio Amaral, Eduardo Paes (PMDB), Eliseu Padilha (PMDB), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab, Marta Suplicy (PMDB) e Rodrigo Maia (PMDB), presidente da Câmara dos Deputados, também estão na lista repassada pelo ex-executivo.