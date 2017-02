MPMG avalia dispensa de licitação na contratação de empresa realizadora de concurso da Câmara Municipal

A assessoria do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) divulgou uma nota afirmando que avaliará a dispensa da licitação de contratação da Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc), instituição ligada à PUC-Minas, que seria responsável pela organização do concurso da Câmara Municipal, planejado para acontecer neste ano.

Em nota, a assessoria salientou que o documento recomendava que o edital do concurso público não fosse divulgado antes que a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público examinasse o contrato celebrado com a empresa responsável pela realização do certame; e que em momento algum o MPMG requisitou o exame do edital do concurso. A contratação está sendo examinada porque, nestes casos, a dispensa de licitação não é pacífica, havendo a necessidade de avaliação de cada situação.

Ainda foi explicado que as respostas às solicitações foram protocoladas somente no dia 9 de janeiro, período em que o titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público iniciou suas férias, retornando no dia 8 de fevereiro. Contudo, os documentos não foram submetidos ao despacho pelo promotor de Justiça substituto. Assim, ao retornar de férias o promotor de Justiça determinou a juntada das informações nos autos e, ao examinar a documentação, constatou a existência de uma condição para a contratação da empresa que excluía entidades criadas ou sediadas em Juiz de Fora, sem justificar o motivo da exclusão.

A assessoria também esclareceu que a Câmara Municipal informou ter consultado o Tribunal de Contas do Estado (TCE), mas a resposta à consulta não foi juntada à documentação, diante disso, a Promotoria de Justiça requisitou informações para esclarecer a fundamentação da condição mencionada e cópia da resposta do TCE.

ADIAMENTO DO CONCURSO

Em nota enviada ao Diário Regional e publicada no dia 6 de janeiro, a Câmara Municipal de Juiz de Fora havia adiado a divulgação do edital do concurso publico, que estava previsto para ser lançado no dia 11 de janeiro.