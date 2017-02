Câmara digitaliza produção legislativa até agosto

Na tarde dessa terça-feira, 21, foi lançado oficialmente o programa E-Câmara. Com o novo sistema, toda a produção legislativa acontecerá de forma virtual. O anúncio foi feito por meio de coletiva à imprensa pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Mattos (PSDB). Além da sustentabilidade com redução de papeis, o novo sistema promete garantir mais agilidade na tramitação dos processos.

“Requerimentos, moções, projetos de lei, representações e pedidos de informação serão informatizados. Entretanto, inicialmente faremos de maneira mesclada. Os vereadores poderão fazê-los pelo meio físico e digital, sendo que estipulamos que até agosto deste ano todo o processo esteja implementado. O nosso objetivo é ser a primeira Câmara 100% digital em Minas”, explicou Mattos, acrescentando que a digitalização de todo o acervo deverá acontecer em até quatro anos. Sem dia exato definido, a população também poderá ter acesso às tramitações no E-Câmara em agosto.

Todos os documentos que são armazenados hoje, em um local alugado pela Câmara, serão acessados no site do Legislativo e armazenados na nuvem. Para isso, o Datacenter do Palácio Barbosa Lima sofrerá uma reestruturação. De acordo com balanço da Câmara, a instituição utilizou cerca de 874 mil folhas de papel, sem considerar as utilizadas pelas diretorias jurídica e administrativa. O custo para implantação do sistema informado na coletiva será de aproximadamente R$ 20 mil. Por outro lado, a economia, só em 2017, está estimada em R$ 150 mil.

“Imagine a situação: cada vereador apresenta seu requerimento em três vias e se desloca para entregá-lo no expediente. O funcionário do setor faz cópia da documentação e depois arquiva. No novo sistema, o vereador faz tudo via intranet e acompanha o andamento. Não há necessidade de se deslocar com o papel”, exemplificou a Diretora Legislativa Maria Aparecida Fontes Cal.

Cada vereador terá uma pasta no site da Câmara onde ele e a população terão acesso aos requerimentos. “Toda a produção legislativa que o vereador fez de maneira formal estará à disposição da população numa pasta no site”, encerrou.