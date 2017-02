Trabalhadores rurais manifestam contra Reforma da Previdência

Membros da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) realizaram manifestação na manhã dessa quarta-feira, 15, pelas ruas do centro de Juiz de Fora. Eles protestam contra a reforma da previdência, conhecida como PEC 287 e contestam o déficit alegado pelo governo. Segundo informações da FETAEMG, a manifestação inclui cerca de 100 mil trabalhadores de todo Estado de Minas Gerais.



Os manifestantes passaram pela Rua Marechal Deodoro, seguiram pela avenida Getúlio Vargas, entrando no calçadão da rua Halfeld em direção ao Parque, parando em frente a escadaria da Câmara Municipal. Em seguida, seguiram em protesto para frente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Parque Halfeld.

Manifestações por todo estado de Minas Gerais

Foto: Polícia Rodoviária Federal

Segundo a FETAEMG a manifestação deve ocorrer nessa quarta-feira em vários locais em Minas Gerais. Cidades como a capital Belo Horizonte, e Barbacena tiveram atos.

Representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais da região de Barbacena/MG organizaram ato público que ocorreu às margens da BR 040, no trevo de acesso ao município de Barbacena. A manifestação que ocorreu às 8:30 da manhã, aconteceu de forma pacífica.

O objetivo dos manifestantes era interditar a pista por 40 minutos. Os negociadores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), juntamente com representantes das VIA 040, Concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local e entraram em acordo para não prejudicar a livre circulação dos veículos . Ficou acordado que haveria quatro fechamentos de 10 minutos, alternados com dez minutos de liberação do fluxo de veículos. A negociação fez com que não houvesse grandes transtornos aos usuários da rodovia.

A pista já foi liberada e os manifestantes seguem para o centro de Barbacena.