Idade mínima de 65 anos para aposentadoria pode ser aprovada

Instaurada a Comissão da Reforma Previdenciária no Congresso Nacional na quinta-feira, 9, os deputados federais já começaram a avaliar as medidas propostas pelo documento que deve trazer mudanças nas regras de contribuição da previdência, incluindo o tempo que permite a aposentadoria.

Já neste primeiro momento de discussão, o relator da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), defendeu a idade mínima de 65 anos, mas disse que a regra de transição prevista na proposta do governo precisa ser melhor analisada. "A grande maioria já se aposenta aos 65 anos. Aposentar-se com menos é privilégio de pouca gente", disse.



Hoje, pode se aposentar quem tem 30 anos de contribuição ao INSS (mulher) ou 35 (homem). Não há idade mínima.

A partir dos 65 anos (homem) e 60 anos (mulher), têm direito à aposentadoria os segurados que conseguem comprovar 15 anos de recolhimentos.

Com a nova proposta, haverá um sistema único, com idade mínima de 65 anos tanto para os homens, quanto para as mulheres, além de um tempo de contribuição de, no mínimo, 25 anos.



As novas regras, propostas no documento da reforma, serão válidas para as mulheres de até 44 anos e homens de até 49. Acima dessas idades, o trabalhador entra em uma regra de transição para quem está no mercado de trabalho e não atende aos critérios estabelecidos.

REFORMA PROPOSTA PELO GOVERNO



Idade mínima



A proposta exige que homens e mulheres tenham, no mínimo, 65 anos, para se aposentar.

Tempo de contribuição



O tempo mínimo de comtribuição passa a ser 25 anos

Cálculo de benefícios



A proposta do governo cria uma única fórmula de cálculo para os aposentadorias:

51% da média dos salários +1 % para cada ano de contribuição

Regras de transição



Pedágio



1. Os segurados que entram na regra de transição (homens a partir dos 50 anos e mulheres a partir dos 45) terão que contribuir por mais tempo para se aposentar.

2. O trabalhador precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição, no caso das mulheres e 35, no caso dos homens

3. Além do tempo mínimo, será necessário ter mais metade do tempo que faltar para se aposentar, de acordo com as regras atuais.