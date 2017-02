Lei de Antônio Aguiar permite economia aos cofres públicos e preservação ambiental

Começa a ser colocada em prática, nas ruas de Juiz de Fora, a lei 12.797, de autoria do vereador Antônio Aguiar (PMDB), que propõe a instalação ou substituição de tampas e grelhas de bueiros e bocas de lobo de ferro fundido e concreto por material plástico reciclado. A tampa com o novo material já foi instalada na Avenida dos Andradas, no Morro da Glória.

A troca gradativa do material é considerada importante, já que as novas tampas representam economia de recursos públicos e preservação do meio ambiente. “É uma lei em sintonia com o futuro, pois estimula a retirada de plástico dispensado na natureza para este fim”, ressalta o vereador. Ele lembra, ainda, que o plástico não possui grande valor de revenda, portanto não haverá mais furtos das tampas de bueiros, evitando, desta forma, acidentes com pedestres e motoristas em locais onde os suportes eram retirados. “O Município também terá acesso a um produto mais barato, e os catadores de materiais recicláveis, a um incentivo a mais para o trabalho.” As antigas tampas de ferro eram constantemente furtadas para comercialização em ferros- velhos.

Outra vantagem da nova tampa apontada pelo parlamentar está relacionada aos trabalhadores que atuam no setor de obras do Município e precisavam retirar os antigos suportes de ferro para acessar as redes: “Para a saúde do trabalhador, significa redução considerável do peso, facilitando sua manipulação com riscos, diminuindo lesões.” A nova tampa tem peso 60% inferior que as antigas. Com relação à resistência, a tampa de bueiro ecológica é equivalente à de ferro, regida pela norma NRB 10160, que exige resistência mecânica de até 30 toneladas.

No Brasil, as tampas ecológicas em bueiros e bocas de lobo já são realidade em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas (SP) e Novo Hamburgo (RS). Quando a lei foi aprovada, em 2013, levantamento feito apontava que a troca do material iria trazer uma economia de, pelo menos, R$ 1 milhão por ano aos cofres públicos.

Fonte: Câmara JF